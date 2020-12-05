12萬人Taipo大埔FB群組「被消失」　區議員：阻礙社區資訊流通

擁有超過12萬成員的Facebook群組「Taipo大埔」，今日（5日）突然傳出被Facebook以未遵守《社群守則》中有關仇恨言論的規定而停用。事件令一眾網民、街坊大為震驚，同時亦對Facebook的審查標準感到質疑和憤怒。有網民呼籲大家轉用另一平台Mewe，短短數小時該群組已有逾6000人加入。有區議員亦指，如Facebook要關閉群組，除了會阻礙社區資訊流通，對街坊而言亦是十分遺憾的事。

有網民指，Facebook群組「Taipo大埔」今日（5日）被Facebook以未遵守《社群守則》中有關仇恨言論的規定而停用。（網上圖片）

近年各個地區都有街坊設立Facebook群組，用以交流不同的地區資訊，不同年齡層的居民都有參與，其中「Taipo大埔」已開設多年，一直都是在網上活躍的群組，過去有不少成功尋人、尋物的好人好事，也不時有街坊分享區內的食店、購物、動物、社區設施等各項資訊，當中亦有涉及政治話題的討論。對於今次群組突然被「封殺」停用，不少網民感到不滿，形容此舉動是「Facebook霸權」，同時質疑是否涉及控制言論和政治打壓。

事實上，早前其他大型群組如有逾20萬成員的「天下貓貓一樣貓」、約30萬成員的「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」等，同樣曾被指違反社群守則而被刪除或封鎖。不過，有網民指建制群組內同樣有大量「仇恨言論」 ，但卻從沒被Facebook「懲罰」。

截至約五時，Mewe的大埔群組已有近7000人加入。（網上截圖）

大埔區議員任啟邦指，「Taipo大埔」可算是在Facebook上最大型的地區群組，在2013年或更早已經成立，街坊每天分享民生、交通、生活趣事等，群組內很有人情味。他認為，去年反修例風波後，群組內確實多了一些政治化如「撐黃店」等的話題，但街坊同聲同氣，群組卻突然遭到審查要停用，更是「唔知邊樣嘢踩咗界」。任啟邦又指，昨晚他仍如常在群組內發布有關疫情的資訊，今天群組卻已消失不見，認為Facebook的舉動有阻社區資訊流通。

大埔區議員任啟邦亦有轉載有關消息。(facebook截圖)

現時已有不少街坊轉而加入Mewe的群組，不過任啟邦指，Facebook群組內原有一些中、老年街坊會員，要再學習使用全新平台未必容易，因此如Facebook最後決定完全停用群組，對於群組歷史和已有的使用者而言，都是一個遺憾。