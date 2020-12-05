新冠肺炎｜警巡西貢營地捉違規限聚　網民：家陣地氈式搜索咩？

新冠肺炎疫情持續，市民無法外遊，紛紛轉戰郊外露營，以致營地出現「逼爆」場面。政府昨公布於周五(11日)起，違反「限聚令」的定額罰款金額將由2000元增至5000元後，近日頻傳警察在不同地點加強巡邏，當中正在封閉的西貢灣仔營地，有人指十數軍裝警「地氈式搜索」違規人士，被網民質疑「又捉 ？ 好等錢用 ？」有區議員認為在群聚風險增加的情況下，「做好過唔做」，勸喻巿民不要一窩蜂湧往郊外。

漁護署在上月13日宣布，為盡量減少公眾社交接觸，郊野公園所有燒烤和露營地點繼續關閉直至另行通知。而該署轄下全部163個燒烤地點和41個露營地點7月15日起已關閉，任何人不得在郊野公園燒烤或露營，也不可進入圍封範圍。西貢灣仔營地一向是露營熱點，門口早已有膠帶解封，然而有巿民不聽指示，公然撕開膠帶入內紮營過夜，亦有士多出租舖前土地作「私人營地」，吸引不少營友光顧，令外界擔憂爆發另一波「露營群組」。

有巿民上載相片至FB群組「露營樂」，指今日拍攝到至少十多名軍裝警進入西貢灣仔營地，一字排開進行巡邏的情況，引起網民熱議。有人質疑警方如此大規模行動「𠵱家地氈式搜索咩？」或揶揄「又捉 ？ 好等錢用 ？」估計下一波會延至塔門及赤徑，但亦有巿民認同疫情嚴峻，不應着眼個人享樂，留言稱「其實都已經日日話會捉人，你都照去怪得邊個？」、「都話實做嘢㗎喇，殃及池魚」。

區議員：做好過唔做

西貢區區議員方國珊則形容政府願意加強執法是「做好過唔做」，直指早前在將軍澳一帶的郊野公園邊陲位置，經常有大量外傭不戴口罩聚集，擔心外傭一旦感染就會傳染僱主及其家人，因此曾多番要求警方到場勸喻，但都不獲理會。「愈少呢啲聚集就愈好啦！」

方國珊又指，灣仔營地過去有人長期霸佔營地，認為沒有疫情時或可放寬包容，但現時疫情嚴重，不會否定警方加強執法，又呼籲市民在14日內提高防疫意識，不要一窩峰郊遊露營，並嚴守防疫措施。

網民有SAY：

Thomas LK：其實都已經日日話會捉人，你都照去怪得邊個?

Shek Ka Wing：會唔會去埋塔門同赤徑呢？

Bo Bo Cheng：依家地氈式搜索咩?

Peter Wang：又捉 ？ 好等錢用 ？

Ami Toto：正苦（政府）好窮？

Kinnwah Lee：估到又係粟一燒

Wai Chan：都話實做嘢㗎喇 殃及池魚

Kevin Keegan：跳老舞又唔拉

Ivan Lee：公園阿伯又唔捉?