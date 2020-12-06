愛貓義工疑壓力大上吊亡　救貓組織：移民棄養潮被逼收貓

一宗大澳自殺案，揭開女貓痴在移民潮下被逼瘋狂收貓的悲歌。一名新加坡女華僑，早年在大澳定居後不忍貓隻流浪，開始養貓，至近半年不斷有人棄養，要求她接收，結果家中收養至少廿多隻家貓，近日疑情緒爆煲，上周四(3日)被人發現上吊身亡，有區內救貓組織連同愛協連日捕捉大半，近乎爆倉，呼籲有心人暫托或領養。

據了解，上吊身亡的58歲女子姓吳，英文名Mable，原本為新加坡華僑，大約七至八年前來港定居，並且租住大澳一個700呎單位。

據街坊透露，她原本已婚，其後離異獨居上址，並因一次救貓經歷後，寄情於收養流浪貓，亦會接收街坊棄養的家貓，其後越養越多，至近半年期間，因大量住戶移民，聲稱無法將貓隻移居外地，交托她照顧，她於心不忍下悉數接收，致家中至少有廿多隻貓寄養寓所內，近乎有貓滿之患。

港人移民棄養潮湧現

消息稱，吳婦近日鬱鬱寡歡，60歲姓陳前夫上周四前往家中探望，早上9時許離開寓所，至下午5時許折返時，赫見吳婦以皮帶上吊昏迷，連忙解下及報警，警方到場將事主送往梅窩診所搶救，其後證實死亡，警方在現場未有撿獲遺書，案件列有人上吊處理，死因有待驗屍確認。

女事主輕生後，家中有大量貓隻有待處理，大澳流浪貓之家負責人German接報後，立即聯絡愛協及義工，先後在事主家中及街邊拾獲至少25隻家貓，並懷疑早前在區內拾獲的三隻名種貓，亦是女事主放走，全部暫時在家中暫養，周三已獲保護遺棄動物協會(SAA)答允接收其中10隻，其餘待有善心人按既定程序暫托及領養。

她形容女事主生前有愛心，但逢有人棄貓，她均來者不拒，但近月移民潮導致出現大規模棄養，以協會為例，半年內已合共接收近80隻家貓，較以往每年接收約20隻相比之下，數目明顯增加，加上有街坊近日發現女事主情緒不穩，數日不出門及餵貓，未知是否與接收太多貓隻有關，呼籲巿民棄養前先想一想，不要以為托付救貓組織便完成責任，否則只會令動物義工或救貓組織不勝負荷。