公屋清潔工同工不同酬　最大差距4379元　舊約員工最長捱5年調薪

第四波疫情持續肆虐，全港各大公私營屋苑嚴陣以待，清潔工人站在抗疫最前線，不但面對日益增長的工作量，公屋外判清潔工更出現同工不同酬問題，民協發現最誇張薪酬差距達4,379元，估算最快2025年才能解決有關問題，要求房署於疫情期間，因應工作量大增，向工友發放每月一千元的「抗疫辛勞津貼」。

民協今日（12日）連同清潔服務業職工會及元州邨清潔工友Eva召開記者會，抗議政府外判清潔工同工不同酬，同時要求重新發放每月一千元的「抗疫辛勞津貼」（黃景洪攝）

2017年12月，長沙灣海麗邨外判清潔工人，因不滿所屬民順清潔有限公司拖欠遣散費而發起大罷工，罷工十日後，清潔工與外判商達成共識，成功爭取資方發放「年資乘1200元」的獎金方案，以及每月加薪172元。是次罷工成功促使房署改革清潔工外判機制，包括引入約滿酬金、假日薪酬、颱風津貼，而更重要的是改善了投標評分制度，將「價格」、「技術」由以往約七三比，調整為五五開，並將工人薪資因素調升至12.5%，清潔工人的薪金因而上升。

作為抗爭先驅的海麗邨，清潔工人月薪卻仍是深水埗區內最低，原因在於新評分制度（新約）在2019年4月1日生效，惟海麗邨的承辦商成功續約，可沿用慣常的薪酬、福利水平聘請工人，令海麗清潔工無法受惠。據房屋署提供的資料顯示，海麗邨普通清潔工人的月薪僅得9,422元，而同區的長沙灣邨卻有12,400元，相差近3,000元；對比起全港最高的天耀邨（13.801元），差距更達到4,379元。

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新舊約人工差距逾20%

截至2020年9月1日，房署外判清潔工人人數約5,250人，而當中超過59%工友仍以舊約條款聘；新約清潔工的平均月薪接近12,000元，但舊約清潔工卻只有9,759元，差距達21.6%。清潔服務業職工會代表趙偉豪表示，曾促請房屋署停止再續舊約，並向舊約工人補貼新舊約薪酬差距的平均數，惟通通遭房屋署拒絕，「話要遵守合約精神」。

清潔服務業職工會代表趙偉豪（右）批評，房屋署現有的外判清潔工制度不公，令不同邨的清潔工人出現同工不同酬情況。（黃景洪攝）

他續指，房屋署一般會批出兩年合約予承辦商，一般人以為舊約清潔工只需再等兩年就可以「甩難」，但實情並非如此。「房屋署有特別續約機制，最多可以續2+3（五年），或者2+2+2（六年）」，只要承辦商沒犯大錯，就可以無需重新招標而獲得續約。有見舊合約有機會持續五至六年，假如外判商在2019年以舊評分制度簽約，新舊合約同工不同酬的問題，恐怕要到2025年才能得以解決。他批評政府多年內無視外判員工低薪問題，「政府無盡佢作為全港最大外判商嘅責任，反而仲帶頭剝削，製造就業貧窮。」

清潔工Eva表示，自己的工作性質高危，但薪金比不上其他邨的一般清潔工。（黃景洪攝）

同工不同酬打擊工友士氣

在元州邨工作近四年的清潔工Eva提到，自己負責較高危的平台打掃工作，「鉸剪、刀跌落來都係咁」，故月薪比邨內一般清潔工的9,865元高，達13,100元。但她表示，自己的工資卻比不上由同一承辦商（領先）管理的建生邨新約清潔工，同工不同酬的情況令她直呼不公，加上近來居民多在家抗疫，令居家垃圾數量激增，「多到好似過年，日日好似做到年三十晚咁」，大大打擊清潔工友的士氣。

Eva批評承辦商「當我哋好似地底泥，唔當我哋係人」。（黃景洪攝）

Eva又指，公司為節省人手，在上月其中一個週末安排她獨自到平台工作時，不幸在平台意外跌倒而要自行報警，「好彩我清醒，唔係失救無人知」。其後公司要求她繼續獨自上平台打掃，她批評工作安排不妥當，「當我哋好似地底泥，唔當我哋係人」。Eva表示自己對同工不同酬的情況感到無奈，而居於附近月租三千多元劏房的她，都曾萌生去意，但礙於工傷賠償未到手，只好繼續留低。

區議員：倡發津貼劃一薪酬

深水埗區議員何啟明對清潔工同工不同酬的情況感到憤怒，「（清潔工）辛苦加咗，但薪水就無加」、「無良源頭係政府帶頭搞外判，就應該補償返」，他敦促政府應該向九月清潔工發放津貼，以彌補舊約月薪與新約平均待遇的差距，並在疫情完結前，繼續向清潔工發放每月1,000元的辛勞津貼，「政府抗疫不力，日日都有確診，辛苦係清潔工友」。

深水埗區議員利瀚庭則指出，若政府不主動堵塞漏洞，舊約清潔工就需等到承辦商完約後，才有機會追上新約人工，「假如工友不能將薪酬提高至新約水平，損失將非常大」，在合約期內比新約工人賺少幾萬元，他呼籲政府盡快劃一工友薪酬，讓所有人從改革中受惠。