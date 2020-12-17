新冠肺炎│上水拳館閉館不忘助人　設「食物銀行」籲街坊共享資源

社區發揮鄰里互助精神！繼早前佐敦出現「社區雪櫃」後，上水近日亦出現「食物銀行」。有位於龍琛路的拳館受疫情影響，需暫時閉館，縱然生意受影響，亦無阻拳館負責人助人之心，近日在門外擺放雜物架，讓區內的有心人放上食物，與街坊共享。

Stone Fitness Studio閉館後仍不忘助人，在同區另一間分店Stone Fit Club門外，設置了一個「食物銀行」，歡迎有心人在多層置物架上放置食物，與街坊共享。（Stone Fitness Studio facebook圖片）

位於上水龍琛路的Stone Fitness Studio近日受第四波疫情影響，為遵守政府推出的防疫措施，需暫時閉館。雖然疫情下生意受影響，但無阻負責人幫助街坊的心，本周二（15日），該拳館在facebook發帖，指在另一間位於新樂街的分店Stone Fit Club門外，設置了一個「食物銀行」，歡迎有心人在多層置物架上放置食物，與街坊共享。置物架上除了乾糧，下層亦放有多本圖書，以及精毒火酒供人預先消毒包裝，讓有需要人士除了得到基本溫飽，亦向他們提供「精神食糧」。

負責人在帖中表示，「食物銀行」試行日期由本月15日至明年2月15日，為期3個月。以互信形式，鼓勵有心人與有需要人士分享任何未過期的食物，例如米、麵、罐頭、餐飲券、麥片及一些包裝好的日用品等，但暫不接受凍肉、生果及雞蛋等易變壞的食物。而他們亦會加強消毒及清潔「食物銀行」。

負責人指，「食物銀行」及漂書沒有特定受惠對象，與街坊只講求信任，讓他們各取所需，「食物銀行我們說了多年，仍未有時間落實，趁着疫情封館，失業率高企，我們先試行一下」。負責人在帖中寫道，近月適逢冬至、聖誕及新年，祝願大家過得好。不少網民得知消息後紛紛讚好，並踴躍留言發問能否分享他們的物品。