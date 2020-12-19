般咸道石牆樹列入古樹名冊　患樹癌再現斬樹危機

繼2015年西半山般咸道四棵逾155年歷史的石牆樹被政府一夜斬去，上址再現斬樹危機。石牆上一棵列入古樹名木冊的細葉榕，證實患上俗稱「樹癌」的褐根病，政府曾試驗新藥治療，惟效果並不明顯，路政署近日突然在樹旁加上「樹木有潛在倒塌風險」的牌子，令街坊和區議員均擔心該樹或會被移除，促請政府「刀下留樹」。

石牆樹是香港獨有的景觀，根據樹木登記冊資料，全港的石牆樹共有264棵，中西區內佔了188棵。而在石牆樹中，屬於古樹名木的共有35棵。今次引起街坊關注的是登記編號為「HYD CW/1」的細葉榕，樹高有13米，樹幹直徑達1149.7毫米，是般咸道現存唯一同樣具有以上兩個特質的樹木。

中西區過往曾多次發生斬樹事件，2015年7月，般咸道有四棵超過155年歷史的石牆樹被政府斬去，引起保育人士和街坊不滿，甚至發起悼念石牆樹的活動；而在2018年5月，兩棵位於般咸道香港大學鄧志昂樓、樹齡超過八十年的細葉榕亦遭地政總署斬去。今次再有石牆樹被指有倒塌風險，令不少街坊擔憂石牆樹再度被「斬首」。

路政署試新藥效果不彰

中西區區議員張啟昕指，該棵石牆樹早年被診斷患上了可經由受污染泥土傳播的褐根病，她引述路政署指經檢測發現樹木的移動幅度比過去大，認為情況轉差，由於該棵樹位於醫院道和般咸道兩條往來半山的道路中間，如果塌下容易傷人和影響交通，故不排除需要移除。

然而張議員認為，路政署收集數據的感應裝置離樹底較高，石牆上亦沒有任何感應設置，資料未必完全準確。就她所見，該樹樹冠仍十分茂密，樹葉尺寸亦與旁邊未有染病的樹木相若，不應貿然斬樹。

她續指，路政署人員上周二曾到場為樹木進行修剪，希望能減少板葉的重量；署方亦找了工程師研究加設支架的可行性，未來她將會繼續要求署方交代樹木的健康狀況、曾經接受的治療等，「知道佢哋同浸大簽咗合約做新藥試驗計劃，研究嘅期限未滿，但係我哋會嘗試要佢不如終止呢棵樹嘅試驗，始終救樹要緊。」

專家：應參考救九龍公園樹王做法

中大生命科學學院退休教授、樹藝師趙紹惠早前亦曾到場視察，她批評路政署修剪時不是剪掉被真菌感染的部分，而是將樹木最好的枝葉剪掉，如同奪走樹木製造食物的能力，會令其狀況更差。

她又指，新藥試驗計劃如「以真菌食真菌」，實地使用時成效並不理想，在香港並未有很多成功例子，直指在兩年前對此樹使用慣常藥物，「可以救返棵樹嘅機會好高」；因此建議政府如試驗一段時間仍不見效，就應該煞停 。

趙紹惠舉出九龍公園的「樹王之王」細葉榕作例子，它是本港第一棵被發現患有褐根病的樹木，「當時特首董建華話要救呢棵樹，所以跨部門落藥、做支架，由一度變成枯樹到現時生得茂密，照顧計劃從來冇停，係樹藝界一個經典。」她指，「樹王之王」猶如「與癌同行」，而就今次般咸道的石牆樹而言，她認為其健康情況未到末期，沒需要即時斬掉，根據指引只需加以觀察。趙又提到，近年市民對突然斬樹未有諮詢當地居民意見感到震驚，認為政府應加強溝通。