提防騙徒｜FB群組借口贈物專呃郵費　受害人：連10蚊都呃！

年近歲晚，再有懷疑騙徒打着免費幌子騙財。Facebook多個免費送贈物品的群組，近月出現有人以送贈iPad或按摩棒出帖，要求網民透過網上過帳形式繳付郵費，得手後即告失蹤及封鎖對方帳戶，預計至少40至50人受害，被騙金額由10元至150元不等，有受害人已開始成立苦主群組，不排除集體報警，將騙徒繩之於法。

其中一名苦主接受《HK01》查詢時表示，涉事騙徒自今年10月起，在多個免費送贈物品的faceebook地區群組出帖，每次均免費讓出不物品，既有價錢較貴重的二手iPad2及iPad3，也有蘋果專用充電線或磁叉按摩棒，表明接受平郵的人士優先選擇，然後「一物多送」，向每名網民要求透過支付寶或轉數快繳付郵費，承諾收款後寄出，惟一旦得手後立即失蹤，不再回覆網民查詢甚至封鎖事主帳戶。

多名苦主稱懷疑騙徒在不同Free物群群組出帖,向網民收取郵費後失蹤。(fb截圖)

據了解，被指歛財的懷疑騙徒近月非常猖獗，在多個不同「Free物」群組同時出擊，部分帳號已被管理員封鎖，引起網民注意，有人中招後直指騙徒「連十蚊郵費都呃！」亦有苦主發現騙徒一時以男子身份行騙，事情敗露後又再轉換手機號碼，再更換頭像以女性身份重新發帖，並且轉換繳費方式，苦主們群起在網上發帖提醒其他網民留意。

有苦主投訴被人呃郵費後，網上群情洶湧。(FB截圖)

該名苦主稱正收集其他同類案件受害人的舉報，估計大約有40至50人受騙，全部均被騙徒以繳付郵費的方式騙財，金額介乎10元至150元不等，由於金額太小，加上騙徒掌握多名事主的郵寄地址，大多人敢怒不敢言，只有小部分人要求集體報警追究，防止騙徒再害人。

有中招苦主出帖提醒其他網民留意有懷疑騙徒出沒呃郵費。(fb截圖)

律師：可干犯欺詐及不誠實取用電腦罪

「唔好以為呃幾十蚊係好小事，咁樣一樣係刑事罪行！」執業大律師陸偉雄表示，即使騙徒免費送物，但只要證明對方有意圖騙取郵費，便可機會觸犯《盜竊罪條例》第16A條的詐騙罪，一經定罪，最高刑罰為被判監14年，而騙徒若使用他人電腦，例如在網吧發帖掩飾身份，便干犯不誠實取用電腦罪，一經循公訴程序定罪，可判監5年。