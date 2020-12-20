本土工業│未研香港為製造業廠商招實習生　盼宣揚香港製造精神

由北區區議會主席羅庭德發起命為「未研香港」的實習生計劃，是一個團結本地實業的聯絡平台，旨在鼓勵大眾支持本土品牌及企業。今日（20日）舉行第二期招生，出席簡介會的包括參與計劃的一眾廠商，當中有木廠、養殖場、酒廠及藥妝廠等，期望可透過招攬實習生，令更多年輕人認識本土工業，宣揚「香港製造」精神，同時亦為一眾本地製造業的廠商物色人選入行，解決業內人手短缺問題。

未研香港開始第二期實習生招生，今日進行面試環節。一眾參與計劃的廠商出席簡介會。（呂凝敏攝）

9間本地廠商參與計劃

未研香港於今年8月完成首輪實習計劃，目前開始第二期招生，合作廠商由上期的7間增至9間，業務涉獵食品、工藝、環保等範疇，包括本地手工啤酒廠「麥子」及「香港城釀」、食品製造廠「The Nutter Company」、魚排場「本土養殖」、生態農場「富琴有機火龍果農莊」、工藝廠「染樂工房」、藥妝廠「香港蒸餾所」、環保木廠「香港木庫」、工藝皮革廠「瑞興皮革」。

養殖場負責人：水上工作環境艱辛 需有心理準備

本土養殖負責人林子龍（Alex）表示，在水上工作與陸上的環境截然不同，過往亦曾聘請不同人士在養殖場工作，但都因為難以適應艱辛的工作環境而無法繼續，故實習生必須有心理準備，工作上需有足夠體力應付，心態上亦需要調整，「喺水上工作係一個好難得嘅經驗，但身心都有很多地方需要適應」。而香港蒸餾所董事Benny則指，希望能招攬有理科知識背景的實習生，他亦提到，上屆有實習生完成實習期後，亦有留下成為全職員工。

達八成出席率、實習功課及格可獲發津貼

未研香港發言人、北區區議會主席羅庭德表示，第二期實習生計劃由明年1月4日至3月6日，津貼一個月為5,000元，出席率不足80%或中途退出，以及實習功課被評定為不及格者，將不獲發放津貼。今期實習計劃的名額20個，年紀、學歷及背景不限，有超過140人報名，今日開始面試環節。羅庭德笑言，甄選實習生的準則是「最緊要堅做」，以及有熱誠及責任心，報名人士當中有不少是25歲以上，也有應屆畢業生及待業人士。羅庭德指，自己與哥哥羅庭輝年輕時曾於台灣的工廠工作過，令他們建立了生產視野，盼透過未研香港的實習生計劃，讓本港更多年輕人了解製造產業。未研香港創辦人羅庭輝則指，疫情下本港失業率高企，除了零售及餐飲業外，大眾亦應思考如何令本港產業多元化，振興香港工業，保障本土經濟。