新冠肺炎疫情之下，網絡平台成為我們日常生活的關鍵，以網絡形式進行學習、社交和遊戲，兒童亦比過往任何時候更常接觸到網絡世界。不過，網絡世界亦伴隨着不容忽視的危機，除了被黑客入侵、網上騙案等，也包括網絡性誘拐、色情訊息、網絡欺凌等問題。香港救助兒童會提醒家長要提高警覺和關注，不要低估了在網上發生的兒童侵犯問題，平日不要完全獨留子女在數碼化世界之中，應在適當時候陪伴子女度過愉快的親子網絡時光。

疫情下停課，網上學習成為新常態。（資料圖片）

疫情下停課，網上學習成為新常態，而一般旳上網活動都是單獨進行，家長不一定能夠完全掌握其子女的上網情況，以及所接觸的人和資訊。香港救助兒童會兒童保護技術顧問、資深社工黃姑娘（Grace）指出，隨着社交媒體日益普及和廣泛，相關的網絡危機確是難以提防。不過她指出，兒童不論在真實世界還是數碼化世界，都有被保護的權利。

15歲女孩影性感照賺取數百元報酬

過去曾在非政府機構、醫院及社會福利署從事社會工作多年的黃姑娘指，多年前曾經處理一個15歲女孩（化名「小娟」）的個案。她指小娟來自單親家庭，與爸爸和妹妹同住，有一天小娟的爸爸向她求助，並且透露發現小娟的電腦內儲藏了很多她自己的性感照。黃姑娘憶述，當時已深知情況不妙，馬上約見小娟。經過詳細了解，她發現小娟有應「龍友」邀約做外影model，賺取數百元報酬；又會應個別「龍友」邀約，到studio或住家拍照。至於相片的儲存和發佈，小娟毫無頭緒，亦沒有顧及當中的風險。

黃姑娘強調，網上發生的兒童侵犯問題，帶來的精神及心靈傷害不一定比現實世界低，更有可能由網絡世界延展至現實世界。（香港救助兒童會提供圖片）

無法控制照片及影像發佈後果

黃姑娘指，作為社工當時只可對小娟和她爸爸作出適切的協助和支持，並再三提醒小娟日後要怎樣保護自己的私隱。黃姑娘強調，網上發生的兒童侵犯問題，帶來的精神及心靈傷害不一定比現實世界低，更有可能由網絡世界延展至現實世界，繼而發生身體上的傷害。而在數碼化世界，相片或影像一旦被分享到互聯網之上，就完全不能控制是否有再被再分享或發佈，亦無法得知到了誰看了、下載以及保存了。受虐兒童就會活在一個無止境的未知和恐懼當中，心理壓力不容忽視。

香港救助兒童會總幹事司徒恩指，該會致力於保護兒童在現實世界和網路世界中免受暴力、剝削和虐待。針對網路安全問題，他們自去年起已為香港中小學的老師、家長和學生舉辦教育講座，近日亦推出What’s Your Story 短片拍攝比賽，希望能透過不同活動，提昇公眾對網絡世界潛在兒童保護風險的意識 ，以及為兒童及其家長祖或照顧者、專業人士（包括老師和社工等）提供應對互聯網上各種挑戰的相關知識。

司徒恩建議，家長在購買電子產品給子女之前，應好好的和子女一起制訂使用互聯網和各類電子產品的協議。（香港救助兒童會提供圖片）

促社署把網上兒童性侵納入指引

司徒恩建議，家長在購買電子產品給子女之前，應好好的和子女一起制訂使用互聯網和各類電子產品的協議 ，包括上網時間、可以和不可以探訪的網站，學校則要加強網絡安全的教育工作，提高敏感度和關注度，及早辨別出受虐的學生。而在政府方面，該會認為社會福利署應該探討和考慮把網上兒童性侵納入現時的「保護兒童受虐待多專業合作程序指引」，警方則應繼續致力偵查及搜集有關兒童虐待罪案的證據。

「What's Your Story?」短片創作比賽在 2010 年由趨勢科技兒童與家庭網上安全計劃在美國首次舉辦，今年在香港救助兒童會支持下首度在香港舉行。比賽邀請了全香港的學校及青少年，就「在冠狀病毒疫情期間如何保持網上安全？」分享經驗及提出建議。參賽作品將由專家評判團就其啟發性及經由社交媒體推廣的效率進行評審，以選出優勝者。

如要進一步了解比賽詳情、參賽或觀賞參賽作品，請至：http://whatsyourstory.trendmicro.com.hk