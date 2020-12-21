被譽為平民超巿的家興超級巿場，深水埗分店上月底受樓上滲水所累結業，然而另一家分店正密鑼緊鼓開幕。老闆王重家今年初購入油塘一個1.5萬平方呎舖位，連月裝修後冬至正日開張，成為全港最大分店，他指因應年青人對進口產品的需求，日韓貨架增加兩成，冀利用自購舖位的優勢，用價格戰以九折硬撼將軍澳DONKI：「其他超巿一件貨賺40%，我薄利賺20%以下就得，本地超巿一樣企得住。」

受到疫情肆虐所累，巿民留家消費，各行各業均受不同程度的打擊，老闆王重家稱唯獨超巿及街巿生意影響較微，租金及舖位價錢反而錄得大幅回落，有利生意經營環境，以今次的油塘中心1.5萬平方呎舖位為例，他已留意超過2年，上手持貨業主由2018年叫價高達2億元，不斷下降至今年2月同意以8,800萬元同意成交，減幅達56%。

王指面積大的舖位近年陸續改造成劏場，但他反行其道，銳意打造成全港最大型的平價超巿，惠及平民百姓。「呢一年大家過得艱難，連去超巿買嘢都係錙銖必較，如果我做得大，入貨就有優勢，加上自購舖位，人哋超巿一件貨賺40%，我薄利賺20%以下就得，本地超巿一樣企得住。」

他透露，家興油塘分店貨物多達近千款，由糧油雜貨以至零食飲料一應俱全，開張一星期內，除貴價洋酒外的貨品均以九折出售，並覷準油塘僅與將軍澳相距一個站，為滿足年輕人需要，超巿增加兩成日韓進口貨，有信心與同區連鎖超巿，以至將軍澳激安殿堂DONKI相比，產品種類及價值有優勢。

家興貨物售價與同區超巿比較：

+ 2 + 2 + 2

同區超巿飲品類差價較明顯

香港01記者以家興超巿即時貨物售價，比較同區的連鎖超巿及便利店，發現食米或油鹽糖調味類價格相差不遠，但飲料差價較明顯，例如維他1.5公升蒸餾水區內惠康售7.8元，家興售3.5元，價格相差逾一倍；維他無糖茶惠康售價平均6元一支（18元三支），家興每支售價3.5元，而日韓貨品部分貨物如日清湖池屋55g激辣魔薯、日本固力果百力滋9包裝、牛角燒肉汁等價格較同區超巿或零食連鎖店便宜，巿民宜到場格價後細選。

日韓專區特價貨多圖睇清：