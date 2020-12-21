本港新冠肺炎疫情持續，確診患者足迹遍及每個社區，就連社企免費派飯亦受到影響。組織「北河同行」於本周日（20日）向每名堂食的長者免費提供豐盛的冬至五餸飯，惟受到曾有患者近日在附近餐室用膳及限聚令影響，義工無奈零宣傳及縮短營業時間，領飯長者人數不增反減，已變陣改而安排明日（22日）派飯予長者外賣帶走。

深水埗北河同行每年將冬至前的星期天定為長者日，向65歲以上長者提供豐盛冬至飯。(北河同行提供圖片)

深水埗明哥經營的北河同行，每年將冬至前的星期日定為長者日，並向每名堂食長者免費提供一頓飯餸，今年亦不例外，廚工已準備好以蝦、冬菇、菜、雞脾及燒肉併成五餸飯，長者只須證明65歲以上，便可進入深水埗兩間飯店免費用膳，所有費用由北河同行支付，期望無論是貧困或獨居的長者均可享用有肉有雞的大餐。

明日安排長者領取五餸飯外賣

然而深水埗亦受到疫情所困，區內不但持續有人確診，近日亦有患者曾經到過附近餐室用膳，令居民人人自危，北河同行義工哈佬承認，疫情令他們不敢像去年般提早數天大肆宣揚，並因應食肆6點後堂食禁令所限，周日關門時間由晚上8點提早至傍晚6時，今年長者用餐人數由去年的1,100人大減至今年的800人，減幅達27%。

他指出，今年人數減少並不是代表長者豐衣足食，反而是「度度都有疫情，我哋以前早前貼告示宣傳，今年即日先講，長者都唔敢出街，更遑論知道有得派飯。」他稱已登記約400名長者，本周二將安排他們領取五餸飯外賣取走，周四及周六亦會恆常派飯予露宿者及屋邨獨居長者，冀基層亦可度過一個溫暖及豐足的冬至及聖誕節。