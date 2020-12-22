商場電梯「有上無落」　大窩口邨街坊苦等30載　終迎下行電梯

大窩口商場的大廈街出入口，一直以來就只得一條上行電梯，居民出入甚為不便。更甚的是，辛苦走到商場另一頭，唯一一條上下行扶手電梯底，竟然需要走過數級露天樓梯，對行動不便的居民來說，簡直是苦不堪言。居民多年的願望終於實現，下行電梯最終在今年9月正式啟用，解決困擾居民多年來「有上無落」的問題。

居民等足三十年，大窩口商場大廈街出入口的上下行電梯終於在9月啟用。（民坊官方照片）

在八十年代落成的大窩口商場，面向大廈街的出入口一直只有上行扶手電梯，電梯旁更沒有樓梯供居民上落，居民要返回地面需繞一個大圈。商場業主基滙資本自2018年接手大窩口商場後，便着手籌備商場的翻新工程，在大廈街出入口增建下行電梯，並於9月正式投入使用。

基滙資本商場管理團隊民坊發言人表示，大窩口商場自80年代落成後並未曾進行活化工程，設施殘舊，更沒有冷氣，商場規劃未能滿足時代需求，其中一入口扶手電梯「有上無落」；有主要通道只有樓梯而沒有電梯，令街坊特別是長者及出入十分不便。民坊除了增加冷氣，更斥資數百萬元增建三條新扶手電梯和和重建一條舊有的扶手電梯，為社區解決困擾街坊多年的問題，便利街坊出入。

翻新前的大窩口商場大廈街出入口，只設一條上行電梯。（民坊官方照片）

社區幹事：長者飲茶都方便咗

工聯會社區幹事黃思鴻指出，以往商場鄰近富碧樓的出入口，亦設有兩條上下行的扶手電梯，「但都要行一段露天樓梯落地面」，對行動不便的長者來說甚為吃力。現時商場在大廈街出口新設下行的扶手電梯，能直接到達地面，「長者飲茶都方便咗，出行條件有改善」。

他續稱，兩年前大窩口街市翻新後加裝冷氣機，衛生條件大幅提升，「後生都願意入街市」。而翻新前在街市經營的檔主，不少都順利過渡，「紙紮、賣魚、賣菜都有好多熟識嘅面孔。」

在基匯資本收購大窩口商場初期，曾有團體請願，要求政府回購領展。（資料圖片／洪嘉徽攝）

2005年，房委會將旗下商場出售予領匯房地產信託基金（現為領展），以籌集資金，而大窩口商場就是其中一個出售項目。直至2017年11月，領展招標透過招標形式，以230億港元出售旗下17個商場，大窩口商場輾轉落到基滙資本旗下，而民坊是基滙資本的商場管理團隊，負責管理商場以及相關設施的日常營運事宜。