失業空姐出錢兼派飯　基層聖誕食飛機餐收禮包　社企：疫難見真情

聘用自閉和智障患者宣揚包容的社企「喜樂餐飲‧教室」，受新冠肺炎拖累生意急跌，連向長者派飯善舉亦因捐款減少及第四波疫情一度暫停，幸年底重獲有心人捐助，聖誕前夕向長者、殘疾人士、院舍及清潔工派發逾千飯盒及禮包，既有航空業捐出的飛機餐，亦有今年獲派「大信封」的國泰主管擔任義工出錢出力，令老闆宋太深覺：「疫情撐得辛苦，但見人間有愛。」

為協助患自閉症及輕度智障的女兒Flora投入社會工作，宋太開設喜愛餐飲教室，致力聘請弱能人士工作。(莫家文攝)

61歲的宋太為幫助患自閉症及輕度智障的33歲女兒Flora及其他病友提供工作機會，三年前向社署申請200萬元及動用積蓄在長沙灣開設社企「喜樂餐飲‧教室」，去年開始向區內長者派飯，今年中因應疫情，向長者送贈口罩、面罩、消毒濕紙巾等防疫物資，並擴大派飯日子由每周一次增加至每周三次，助年長基層抗疫。

不過，宋太坦言餐廳生意本來已不算好，即使她多年來不支人工白做，扣除人工成本，每月亦要倒貼資金經營，疫情更令生意環境急速轉差，節日包場及到會服務悉數取消或撻訂外，還要為一直為依靠巿民捐助而營運的派飯基金發愁，她預計若一直按現有規模，每月向大約220名區內長者如常派飯，明年初基金便會枯竭，加上今月第四波疫情來勢洶洶，12月起一度停止派飯服務。

幸而疫情無情人有情，宋太稱一班默默在背後支持的義工，先在fb告急，再落力四處游說，月中終有公司答允捐出一筆善款，令派飯基金重新運作，年底又迎來多個機構及團體捐出被舖、棉衣、鮮食等物資，餐室本周二起一連三天，接連向西九龍區基層長者、殘疾人士、南亞裔小朋友分別派發免費飯盒及聖誕福袋，當中包括逾千個由航空業捐出的飛機餐，亦有義工日前組織外展活動，帶着女兒flora及病友同事到訪碼頭或街頭，向街頭露宿者及清潔工送贈飯盒、薑茶以及厚褸等禦寒衣物，讓病友有機會跳出固有「舒適圈」，一嘗獨立工作的滋味。

年底重獲資金派飯

雖然餐室在疫情中艱苦經營，宋太想到「連埋租金人工，開舖仲蝕得多個休業，但係𠵱家關咗，班小朋友係咪坐到出年先開工？」便決定咬緊牙關撐下去，她不忘感謝一班義工出力，既有帶同女兒到場幫手包裝的年輕媽媽，亦有因航空停運而被裁走的國泰空勤主管，「佢派完飯後走個陣，仲遞張五百蚊同我講係小小心意用嚟捐贈派飯，我不斷同佢講𠵱家咁艱難，要留住啲錢，佢話堅持得住！」令她感覺人間有愛，認為各界善心是支持她繼續營運的動力。

和富社會企業舉辦的社區計劃項目「社區改變者」，邀請年輕人在導賞團中到訪八個社區，當中「喜樂餐飲‧教室」獲選為其中一個到訪地點，由宋太向年青一輩講述創業以來的堅持與艱辛，從中借鑑她對社區的貢獻與關愛。