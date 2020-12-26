不少屋苑法團近年無論在處理事情手法及透明度一直備受爭議。今年最廣為人知的是龍蟠苑舊法團漠視小業主訴求，堅拒「一蚊和解」方案，終使小業主要共同承擔逾百萬賠償費。 曉麗苑居民目前面對同類事件，但故事主角變成由區議員控告法團，變為由法團控告居民。有街坊質疑法團使用屋苑資金告居民誹謗之舉，認為事情非常無理，更有街坊擔心事件會演變成「龍蟠苑翻版」。無論最後誰勝誰負，居民定必成為最大輸家。

曉麗苑街坊一直習慣在Facebook群組「曉麗人-Hiu Lai Connect」討論相關屋苑事宜，包括日常生活鎖碎事以及對法團的不滿等。但現任法團卻曾針對群組內的言論，三度發律師信給業戶。其中收到兩次律師信的人就是關注組召集人李先生，他分別在7月和12月收到律師信，指他在該facebook群組上的言論屬誹謗法團。

根據律師信內容描述，李先生在6月曾在群組帖文中留言指，「昇捷曾想入標投我哋，但知道已內定某間中標」，雖然內容字眼上未有提及「曉麗」或「法團」，但卻有影射法團成員及管理公司之嫌。當法團在7月向李先生發出律師信後，卻未有跟進，事情不了了之。但12月初時，李先生再次收到指控內容相同的律師信，唯一不同的是該信以另一位律師名義發出。

李先生展示他收到的法庭告票。（受訪者提供圖片）

法團針對facebook群組上言論三度發律師信

李先生在第二次收到律師信後，法團亦隨即要求他道歉及賠償1元。上周四（17日），他再收到由區域法院發出的告票。李先生認為法團無視言論自由，「講吓都唔得，都要告你」。兩次收到的律師信及告票皆以法團名義發出，他翻查資料，卻未有發現相關的會議紀錄。故他質疑法團是動用屋苑資金（即業主的錢）控告業主，變相是「用自己錢打自己」，認為此舉為非常不合理。

李先生認為法團無視言論自由，「講吓都唔得，都要告你」。（曾鳳婷攝）

餘下一封律師信則針對群組「曉麗人-Hiu Lai Connect」的6名管理員發出。法團指控他們未有確保群組內的言論合法及符合「禁止互相辱罵、抹黑、脅迫、挑釁及人身攻擊」的社群守則，導致誹謗言論散播，更稱有每日審視群組內的帖文，形容部分為abusive and harassing（辱罵和騷擾），損害法團聲譽。

律師信上亦有附上多個Facebook帖文截圖作為證據，包括「繼續宣傳落去，打擊貪污法團」、「根本係黑社會」、「唔好再用老人家為名去呃資料，極低莊！」等。

關注組：若發生誹謗事件 應以個人名義出信控告

同為曉麗關注組成員、現時在律師樓工作的Wills認為事件涉及幾個問題。首先三封律師信均以法團名義發出，若屋苑內真的發生誹謗事件，應由法團主席發出律師信，以個人名義控告，而不是在不透明的情況（即沒有任何會議紀錄）下動用由法團管理的屋苑資金打官司，變相是法團「用業主錢告業主」。

Wills認為若事件發展下去極不可取，恐會變成龍蟠苑翻版，「無論邊個贏，條數都係業主負責」。（曾鳳婷攝）

「無論邊個贏，條數都係業主負責」

針對指控內容，Wills表示，部分在律師信提供的指控證據，未有依據前文後理，為錯誤解讀內容，當中亦沒有明確提到任何持份者，故他認為不成立。他亦提到若事件發展下去極不可取，恐會成龍蟠苑翻版，「無論邊個贏，條數都係業主負責」。

《香港01》就上述事宜曾多次致電及短訊給法團主席蘇麗珍查詢，惟在截稿前仍未得到回覆。