位於觀塘的曉麗苑約23年樓齡，現任法團連任多年，一直相安無事，惟至去年更換了管理公司後，服務質素強差人意，屢次爆出屋苑問題，例如管理處保安把密碼貼在進出樓宇當眼處，令居民擔心發生治安問題、曉星閣一星期三天無廁所水、發生火警但警鐘沒有響起等問題，但法團卻完全沒有向居民交代，令居民難以容忍。 曉麗苑關注組遂於去年應運而生，有成員表示，成立關注組，就是希望透過重選大會，踢走現任法團，改善屋苑內的各種問題。成員坦言，在前觀塘區議員、現任法團主席蘇麗珍領導下，法團亦有做過令居民滿意的事，例如管理費十年沒有加價，故強調關注組成立與政治立場完全無關，「居民對屋苑法團做事不透明，以及對新管理公司監管不力感到不滿，我哋先決定推翻法團，希望改善屋苑民生。管理費十幾年冇加，無可否認係好事，但都唔代表我哋因為管理費平，而將管理公司做得唔好嘅事合理化」。 一年過去，管理處的管理質素並未有改善，而重選大會亦因為疫情一改再改。法團原定明日（27日）舉行重選大會，在重選前夕，屋苑竟發生了兩件令居民對管理公司及屋苑安全失去信心的事。有居民發現近日有陌生人竟可以隨意進入屋苑大廈「洗樓」，以及法團跨過駐場的管理公司，聘請4個沒有身穿保安制服的人，在屋苑範圍內巡視，令居民非常擔心治安問題，亦擔心事件是否與重選有關。 香港01記者就便衣保安及陌生人洗樓事件，曾致電及短訊給法團主席蘇麗珍以及管理公司佳定集團查詢，惟在截稿前未得到回覆。此外，曉麗苑法團日前貼出告示，指為減低居民染疫風險，決定再將重選日子延期一個月。

曉麗苑法團原在明日（27日）舉行重選大會，惟因第四波疫情影響下，決定延期一個月。現任法團及其對手（曉麗苑關注組）同樣忙於收集業主授權書。關注組表示，為方便業主提交，近日以居民義工作「洗樓」形式收取授權書。關注組成員Wills憶述，有住戶指曾於晚上時分發現一名形跡可疑的年輕男子在大廈範內遊走，觀察一番下發現，該名年輕人正在收取業主授權書。住戶感到疑惑，上前質問他是否曉麗苑的住戶，惟對方卻一直答不出自己居於哪個單位，令居民非常擔心治安問題。

有住戶發現一名形跡可疑的年輕男子近日在大廈範圍內遊走，經觀察下發現，他正在收取業主授權書，但當事人答不出自己所住的單位，最終住戶決定報警處理。擾攘一輪後，法團主席告知住戶及警方，該名年輕人為法團義工，但從頭到尾也沒有提過他是否住在屋苑。（曾鳳婷攝）

於是，住戶把涉事男子帶到地下大堂，發現保安沒有替他作任何登記，便放了他上樓，最終住戶決定報警處理。擾攘一輪後，法團主席告知住戶及警方，該名年輕人為法團義工，但從頭到尾也沒有提過他是否住在屋苑。

關注組認為事件會對住戶構成危險，在未有登記下，讓陌生人隨便進出，亦是保安員的失職。（資料圖片）

保安員無要求登記陌生人資料 居民憂慮有治安問題

Wills對事件有兩項質疑，「當然係保安問題，就咁放人入嚟，會好危險。今次就沒有咩事發生，下次唔擔保會唔會有其他意外」。他又提到，法團過往的義工及人員都以中老年人為主，近日卻由年輕人擔任，而剛好關注組的義工以年輕人為主，令人不禁懷疑是否假裝關注組成員收取授權書，圖影響重選大會結果。關注組成員翁先生則認為事情會對住戶構成危險，未有登記資料下讓陌生人隨便進出，亦是保安員的失職。

有街坊發現屋苑範圍內多了幾個陌生人遊蕩。（曾鳳婷攝）

在發生陌生人進入屋苑大廈「洗樓」事件數天後，有街坊指發現屋苑範圍內多了幾個陌生人遊蕩。街坊擔心下向保安查詢，指有4個陌生人在屋苑範圍內出現，當時保安表示並不認識4人。

街坊遂報警處理，警方首次詢問保安時，保安指不認識那些人士。惟到了下午時，保安突然改變說法，指4人是管理公司的外判保安，聘請他們在屋苑內維持治安，為期十天。他又提到，法團指有人投訴擺街站，故4名保安是因應法團要求聘請回來工作。

涉事保安首天穿着便服工作，報警翌日才穿回制服巡邏。（曾鳳婷攝）

新請保安無穿制服工作 女性街坊感恐慌

Wills認為事件十分不合理，法團在沒有通知居民下，擅自聘請新保安員，而且工作時沒有穿着制服，引起居民恐慌。「突然有陌生人喺屋苑範圍行嚟行去，有啲女性街坊勁驚，依家興連保安都要便衣保安咩？」Wills提到，之前擺街站時，已不時有保安在街站附近監視，又多次報警，指擺街站違反限聚令。「其實警員到場之後，都係叫我哋隔開啲，冇咩特別事發生」。Wills質疑法團在大會召開前夕聘請保安，是應付今次重選法團和監視居民之舉。而涉事保安在居民報警翌日，才穿回制服巡邏。

關注組強調與政治立場無關 只希望改善屋苑民主

曉麗苑關注組成員Wills表示，去年成立組織，就是為了希望透過重選大會，踢走現任法團，改善屋苑內的各種問題，坦言現任法團在主席蘇麗珍領導下，亦有做過出色的事，例如管理費十年來沒有加價，故強調組織的成立與政治立場完全無關，「居民對屋苑法團做事不透明，以及對新管理公司監管不力感到不滿，我哋先決定推翻法團，希望改善屋苑民生。管理費十幾年冇加，無可否認係好事，但都唔代表我哋因為管理費平，而將管理公司做得唔好嘅事合理化」。

有指食衞局以疫情為由促取消重選大會，食物及衞生局回覆近日關注組查詢時表示，按《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）發出的指示，除第599G章附表1所指明及獲政務司司長豁免的羣組聚集外，繼續禁止在公眾地方進行2人以上的羣組聚集至2021年1月6日。如業主大會符合無供應食物或飲品、會議上設有措施，將該聚集的參與者分散於不同房間或區隔範圍，每個房間或範圍容納不多於20人等條件，並於指明期間舉行，便符合第599G章附表1的豁免條件。但局方指第四波疫情來勢迅速，社區傳播風險仍然很高。政府強烈呼籲市民共同留家抗疫，並減少一切不必要的聚集活動，並考慮取消或延遲所有非必要聚會或會議。

曉麗苑法團日前貼出告示，在收到食物衛生局回覆及徵詢律師意見後，申請將業主大會延期約一個月，以免居民承受染疫風險，並決定取消明（27日）的業主大會。

香港01記者就便衣保安及陌生人洗樓事件，曾致電及短訊給法團主席蘇麗珍以及管理公司佳定集團查詢，惟在截稿前未得到回覆。