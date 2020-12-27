本港首個地區康健中心　明年爭取代接種新型肺炎疫苗

首個為基層人士提供康健服務的葵青地區康健中心（下稱中心），去年9月底投入服務，至今營運逾一年，其間曾為3千多人接種流感疫苗及派發逾15萬個口罩。中心希望憑藉接種流感疫苗的經驗，向食衞局爭取明年替巿民接種新冠肺炎疫苗，已向政府反映意見。

中心署理行政總監狄志遠表示，希望能在新冠肺炎疫苗抵港後，協助政府替市民接種。就以往中心為市民接種流感疫苗的經驗而言，他認為推動工作上會有一定的困難，因為現時疫苗資訊混亂，加上市民對其認知也不多，難免對疫苗存疑和誤解。他希望中心透過推行社區教育，令更多市民了解新冠肺炎疫苗資料，從而選擇接種，現時中心已主動向食衛局提出，明年有意協助為市民接種新冠肺炎疫苗。

中心計劃在明年試行為期6個月的社區藥物管理計劃。在明年2月中心開設遙距問診服務供市民使用，中心希望能為市民提供一站式的服務，並鼓勵患有慢性疾病的市民參與。

試行代領藥及遙距問診服務

另外，中心計劃明年試行為期6個月的社區藥物管理計劃。計劃包括透過藥劑師及護士協助，為長者管理藥物。亦會與各醫院商討，由義工代長者取藥，以減少長者在疫情下到醫院等高風險場所染病的機會。另外，中心明年2月中心開設遙距問診服務供市民使用，冀能為市民提供一站式服務，鼓勵有慢性疾病的市民參與。

中心署理行政總監狄志遠提出，希望能在新冠肺炎疫苗抵港後，協助政府替市民接種。（資料圖片）

食物及衛生局計劃於全港18區，設立地區康健中心，首個中心去年9月底在葵青區率先投入服務，政府預留逾1.5億元作營運及人手開支。截至上周四（24日），康健中心會員人數逾11萬人。疫情爆發後，中心加設了外展服務，如在屋邨擺街站和抗疫宣傳車到達不同地區，以深入社區，向市民提供疫情資訊、進行健康評估及對有需要的人派發口罩。職員會致電登記會員，了解其家居情況，視乎情況以作跟進和介入。