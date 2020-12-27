動植物公園禁閉期現喜訊　一級瀕危絨猴疫下添丁

一直開放予公眾入場的香港動植物公園，受新冠肺炎疫情影響，需要暫時關閉，負責管理的康文署今日發放最新消息，指關閉期間採取嚴密防疫措施，不但飼養員須穿上全副防護裝備進場，連猴子亦要定期接受探熱槍測量體溫，確保健康無恙，猶幸一級瀕危動物棉頂絨猴近日疫下添丁，巿民要待重新開放後才能觀賞絨猴BB的可愛模樣。

康文署表示，疫情爆發期間，動植物公園採取嚴格的防疫措施，所有飼養員進入籠舍前須穿上保護衣和消毒鞋履，才能進籠餵飼或打掃，而他們亦會手持探熱槍，監察動物的健康狀況，確保沒有動物染病。

飼養員採取嚴密防疫措施，入籠不但要穿上全副防護裝備，亦會持探熱槍測量動物體溫。(政府新聞處圖片)

康樂及文化事務署高級康樂助理員張偉霖表示，雖然公園因疫情暫禁對開開放，園內動物無法與人互動，但他們會絞盡腦汁製作小玩意，刺激動物多動腦筋，例如飼養員製作類似寵物界的「藏食球」，球內鑽孔塞入花生，讓九歲的婆羅洲猩猩雲雲和華華要伸手指入球內挖出花生，以訓練牠們四肢靈活性，亦會以麻布包裹小食，或把水果繫在植物枝葉上，如藏寶般放在不同角落，考驗動物的反應與智慧。

他稱，今年疫情困擾下，猶幸有多名成員添丁，包括環尾狐猴、紅頰黑猿、白面僧面猴、領狐猴和棉頂狨猴都誕下小寶寶，當中棉頂狨猴屬於一級瀕危動物，能夠成功在公園內進行本土繁殖，對此感到鼓舞。

有興趣人士可瀏覽政府新聞網觀看有關短片。