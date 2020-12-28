深水埗主教山工程驚現百年羅馬式建築　議員街坊號召救山反被驅趕

深水埗石硤尾主教山山頂蓄水池早已荒廢多年，該址上方更為深受街坊喜愛的「晨運樂園」，以往不少街坊天還未亮就會上山，來到主教山上做運動。近日，水務署為其進行平整工程，其後有市民發現在泥土下，竟是戰前建成的巨型羅馬式地下蓄水池，美景可媲美土耳其伊斯坦堡的古老地下水宮殿。 消息一出，更引起各方人士的關注。有區議員隨即前往蓄水池視察，當中更發現有部份喉管顯示「1909」和「1932」，相信蓄水池建築物為一戰前產物，更有機會超過100年歷史。他表示，一眾街坊都希望罕見古老建築得以保留，促請水務署應先停工，並在安全和保育下作平行，以保留蓄水池美景。

根據Facebook專頁香港探古指出，深水埗石硤尾主教山山頂蓄水池屬古羅馬式結構。水務署文件亦說明其建於1930年之前。蓄水池的巨大地下空間由過百條麻石柱支撐，頂部以紅磚砌成拱門，再支撐最高的拱形水泥池頂，最後以泥土覆蓋。而其他香港現存的配水庫，例如何文田、樂富、北角雲景道、堅尼地城等，多為戰後興建，全部皆以鋼筋混凝土建築而成。該專頁更指出，該址的戰前興建的羅馬式地下蓄水池實屬罕見。

深水埗石硤尾主教山山頂蓄水池竟是戰前建成的巨型羅馬式地下蓄水池。（何啟明 Ho Kai Ming Kalvin Facebook圖片)

主教山山頂蓄水池工程發現的美景媲美土耳其伊斯坦堡的古老地下水宮殿。（網上圖片）

當區區議員何啟明表示，今早許多街坊告知他發現蓄水池的事。他隨即到該處視察，並發現建築物內有部分喉管顯示「1909」和「1932」，他相信蓄水池建築物為一戰前產物，更有機會超過100年歷史，比起水務署原先估計的再舊30年。

他指出水務署因該地有安全及結構問題作處理工程，把原先泥封住的空心一帶打開，以作處理。他提出在出現問題前，不少街坊習慣在主教山作晨運。在水務署進行工程後，蓄水池的建築物便揭露在大眾視野中。不少街坊都向他表示，覺得蓄水池的建築物「好靚」，希望得以保留。

他又認為在香港這種類型的建築物已「買少見少」，需要被保育。他認為水務署現時應立即停工，並安排人員到該址視察，並要找回相關文件去重新評估該地的價值，同時向古蹟辦諮詢。「始終呢啲建築都係屬於香港人嘅故事，都唔希望忽視呢啲咁有價值嘅建築物」。他建議水務署能先保留該處，而其他技術上的問題如結構方面，則可再作討論。「拆咗就冇，希望可以喺安全同保育嘅前提下去保留」。他亦呼籲市民現時不要再前往蓄水池，指現時結構不穩，十分危險，「始終啲嘢舊，我頭先爬落去，條梯都喺度郁」。

謝女士笑言，疫情下困在家已久，友人告知下便希望前來欣賞美景，「疫情好得閒，咪嚟睇下，未睇到，唔清楚值唔值得保育。」（香港01記者攝）

香港01記者隨後到達現場，惟在下午3時，政府便圍封，並開始禁止人內進。一眾在現場的市民均覺得可惜。市民陳生表示：「睇新聞先嚟到，好失望，地盤封晒網，入唔到」。行山常客謝婦人則指：「朋友通知嚟開下眼界，但已封，希望政府可保育此地」。任職工程的Maven表示，來到現場時發現已被鐵絲網圍封，感到很失望，「雖然唔係太了解呢度，所以更想入去睇，今日放假，見到啲建築嘢就嚟消失就好想去睇，最想睇個紅磚砌成嘅拱門。」另一名謝女士則笑言，疫情下困在家已久，友人告知下便希望前來欣賞美景，「疫情好得閒，咪嚟睇下，未睇到，唔清楚值唔值得保育。」