騙徒連環冒認區會主席　呃六位數字手術費　任啟邦一招KO

近日有騙徒假冒多區區議會主席，透過WhatsApp向同區區議員行騙，大埔區區議會主席關永業成為最新的冒認對象。「假主席」專門向同區區議員埋手，聲稱有親戚於內地進行手術「唔夠錢埋單」，著議員將錢匯到大陸的戶口，「依家還需要十幾萬，你手頭上方便畀我幾多？」大埔區議員任啟邦智破騙局，並奉上和關永業主席的合照一張，騙徒無所遁形。

大埔區議員任啟邦今日（30日）在Facebook發文，指昨夜（29日）收到一名頭像為大埔區區議會主席關永業發來的Whatsapp訊息，問及「你聽日十一點有無時間？」、「過嚟我Office有D事同你傾下」。及至翌日早上，對方話鋒一轉，聲稱有親戚於內地進行手術但「資金唔夠」、「依家還需要十幾萬，你手頭上方便畀我幾多？」

任啟邦一直施以拖字訣，反指「你的人工係我2倍」、「要過幾日出糧先有wor」，並堅持要到關永業議員辦事處面談，惟對方一直藉詞推搪，聲稱「上級喺度唔方便」，著他盡快將前匯到一個由黃菊持有的深圳中國銀行戶口。任啟邦最後到達關永業辦事處，並將二人合照傳給騙徒，完美化解事件。

大埔區議員任啟邦當然不會上當，花足一日向騙徒套料。（資料圖片）

真假主席同時發言

任啟邦表示，在收到騙徒短訊之際，他正在新民主同盟的WhatsApp群組與黨友傾談，關永業亦在群中發言，「見到（關永業）唔係用開嘅電話，就即刻問佢」，當刻就識破電話騙局，任啟邦笑言自己「尋晚到今朝一路玩落去，探佢口風。」直到今日中午時分，便立刻在Facebook發文，提醒市民不要上當。

日前，南區區議會主席羅健熙、深水埗區議會主席楊彧、葵青區議會主席單仲偕等政界中人先後被冒認，任啟邦認為事有蹺蹊，「普通騙案成日都有，但佢針對政界，將幾個區（的騙案）串連就有可疑」。

多區主席同遭冒認

騙徒先後假扮過不同區議會主席，加上手法單一，相信是師出同源。曾遭騙徒假扮深水埗區議會主席楊彧就在Facebook澄清，笑言「一睇就知唔係我style，好彩現階段『假主席』都係send訊息俾同區議員，相信大家都有才智分真假。」

而九龍城區議會副主席鄺葆賢亦同被假冒，並在社交平台發文呼籲市民小心，「年近歲晚，務必提防各類騙案」，又笑言：「扮咩啫，劈頭一句叫人聽朝到，咁無禮貌嘅。」