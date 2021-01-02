寒流襲港｜天文台發霜凍警告　營地菜田齊現「疑是地上霜」

本港天氣持續寒冷，天文台今日下午再發霜凍警告，指明早新界北或有結霜場面，有網民拍到今早大埔菜園及村屋路邊車輛出現結霜現象，新界菜農則指今年霜凍情況不算嚴重，本地菜供應暫不受影響。

天文台下午四時半發出霜凍警告，提醒農友及新界居民注意，明早在新界北部可能出現地面霜，其facebook專頁同時登出一名巿民在今早在大埔北元嶺村拍攝到菜田結霜的場面，指受寒受寒潮影響，加上天朗氣清，晚間新界內陸地區散熱特別快，當物體表面降至冰點以下，空氣中的水汽會凝結成冰晶，造成俗稱結霜現象。

另外，有網民聲稱今早7時在大埔村屋外出時，私家車擋風玻璃凝結一層薄薄的霜，用手一撥即散，亦有巿民上載相片，指在郊外紮營見證霜凍，冰晶黏附在營地表面，笑言：「如果遇到結霜情況，我建議大家飲杯熱朱古力。」

在坪輋經營有機菜的珍場農場負責人珍姐，昨晚已見到路邊私家車擋風玻璃有結霜現象，幸不是菜田大規模結霜，否則有機會影響生菜或番茄等皮薄的蔬菜，導致出現凍壞或结痂狀況，影響賣相及供應，她相信今年應不會重演2016年大帽山路面及菜田大量結冰的情況。

另外，勞工處發通告提醒僱主，寒冷天氣警告正生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作，而僱員亦要留意天氣報告，穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管及求醫。