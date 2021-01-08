大嶼山沙螺灣村去年10月以不堪遊客滋擾為由，兩度在官地自行加裝2.5米高鐵閘，被政府部門拆除後，有區議員近日重訪舊地，發現其中一邊村口只剩下半道閘，行山客均可在沿路進出，並引述地政處稱每周派人到場巡查監察，他冀能在離島區議會討論事件，解決雙方產生的分歧，城規會今日公佈沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖，表明有必要擬備一份涵蓋沙螺灣的發展審批地區圖，以應對有人不適當改變土地用途。

位於大嶼山東澳古道的沙螺灣村，一直是行山人士由東涌往來大澳的必經之路，惟去年10月起，沙螺灣村原居民以不堪遊客滋擾為由，分別位於往東涌及大澳方向的村口加裝兩道鐵閘和帶刺鐵絲網，禁止外人出入。

地政人員定期巡查拍照

地政處其後派員視察後，確定閘門是位於政府土地的違規構築物，先後於10月及11月兩度清拆閘門，惟村民事後充當人肉路障，站崗與到場行山客爭執，驚動警員到場調停。

離島區議員李嘉豪去年12月底再到訪現場視察，發現兩道閘門只剩下村口由東涌往大澳方向的半道閘，行山人客均可在村內自出自入，未見有村民阻攔，其間亦有地政處人員短暫逗留拍照存證，確認東澳古道沒有封阻後離開。

李議員表示，鑑於沙螺灣村引起公眾關注，曾於去年12月14日舉行的區議會大會上提交了相關議程，惟是次會議因疫情關係，在兩度延期後被取消，地政總署其後以書面回覆，指離島地政處已於去年10 月及 11 月兩度採取行動，清拆違規佔用相關政府土地的構築物。處方亦自 2020 年 11 月初起每星期派遣人員到現場巡察，以防止有人在政府土地上進行違規工程和違規佔用政府土地。

他表示，村民自有其個人理由禁止行山客入村干擾民居，但亦應以合理途徑處理，不能霸佔官地建閘不准許任何人進出東澳古道，他希望在區議會中跟進及公開討論事件，最終解決雙方分歧，以免封村事件重演。

根據城規會今日發佈的沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖說明書，文件提及為防止出現雜亂無章和未受規管的發展項目，並不點名提及沙螺灣村情況，指最近在東澳古道發現擴闊行人徑和道路，以及削坡工程，或會影響該區具重要科學和保育價值的鄉郊自然特色，有必 要擬備一份涵蓋該區的發展審批地區圖，讓當局在擬備分區計劃大綱圖前，能為該區作出臨時規劃管制，以及採取執行管制行動，對付違例發展和不適當地改變用途的情況。