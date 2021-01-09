鯉魚門驚現踢狗男　愛協：已為狗隻驗傷　報告交警方跟進

鯉魚門三家村日前出現一名中年男子，多次向村內放養老唐狗下手，輕則衝前恫嚇，日前更在街坊目擊下，聲稱「我要報仇」出腳踢狗，全程被拍片錄下行兇過程，女狗主事後安排受傷唐狗接受愛協獸醫檢驗，稍後將報告及相關證據轉交警方跟進。

據香港動物報報道，有巿民日前將一段虐狗影片放上個人facebook，片中大約長11秒，片中一名身穿紅色外套及牛仔褲的中年男子聲稱「我好想報仇踢x佢，知唔知呀?」，隨即引來另一名女街坊反駁：「咁你(啲行為)咪同啲狗一樣咯！」該男子未幾反擊：「(講)我係定佢(唐狗)呀?」之後他便大腳踢向一名奶牛色唐狗後半身，唐狗隨即一聲哀鳴後，急奔離開現場，片段隨即完結，未知唐狗事後有沒有受傷。

據了解，片中背景為鯉魚門三家村內，遇襲的唐狗名叫「牛仔」，年齡14歲，和另一16歲老唐狗「徐古」在該村生活多年，性格溫馴乖巧，屬雄性流浪狗，由居民李小姐主力照顧，惟因與屋內愛犬合不來，只能放養村內自由走動，現時成為社區狗，與居民相處和洽。

據知拍攝者為李小姐的鄰居，當時李小姐正外出，有鄰居發現該名踢狗男表現出「兇狗」行徑，遂拍片存證，想不到他竟然眾目睽睽下公然傷狗，有居民事後表示，該男子已不止一次走入村內挑釁村狗，更有另一段片顯示兩隻唐狗接連向踢狗男吠叫時，未有任何進一步行動，惟踢狗男突衝前恫嚇兩頭唐狗，嚇得牠們連忙後退，未知是否因此激怒踢狗男，從而引發今次傷害狗隻的行為。

居民：男子已非首次挑釁村狗

片段經網上廣傳後，網民一同聲討踢狗男，認為狗主認報警處理，亦有網民直指逞兇者對流浪狗造成永不磨滅的傷害：「就係因為呢類人令到部分流浪狗咁驚人類。」

愛協發言人證實，一名狗主安排片中疑受襲擊的狗隻至灣仔總部診所交獸醫檢驗，初步沒有表面傷痕，現已由狗主接回家照料。愛協現有待拍片人提供片段，交予愛協動物行為專家進行評估，判斷其行為有否受影響，同時搜集相關證據後，向警方提交報告以便跟進。

網民留言：

Louis Lee：流浪動物本身已經夠慘 點解仲要傷害佢地，可以不愛，但請不要傷害。

Candy Leung：點解仲唔拉佢？ 唔使驚 ，一定要為狗狗伸張正義！

W.T Chan：就係因為呢類人令到部分流浪狗咁驚人類。

Laiwah Cheng：有片可以報警。

Cherry Ho：他朝君體也相同。

Chris Law：提防陌生人對狗狗不利和村民人身安全，最好在村口安裝監察。