大埔違泊車輛擋行人路遭村民教訓　網民：隔住個mon都聞到味道

泊車入圍村路，一不小心可能遭到意想不到的教訓。有網民今日（10日）上載帖文，指見到一輛白色私家車泊於大埔樟樹灘村路邊時，疑因阻礙行人過路處，結果遭村民教訓，在右邊車身「抹屎」，並在車窗貼上告示，有區議員及道路專家均認為，作為一名負責任司機，應泊於可行位置，或在當眼處貼出聯絡方法以便即時移走，避免引起誤會。

facebook「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」今日有網民上載一張相片，指途經該處時，看到一輛白色私家車泊於樟樹灘路路旁，右邊車門抹有一道啡色污迹，並在擋風玻璃貼上告示指「泊時泊，勿擋人路，為人為己，本村村民示」，上載者笑言：「你架車有屎呀，你得罪咩人，唔該你記得留個電話呀。」根據相片比對google地圖，相信事發現場為樟大路入樟樹灘路的T字路口，該車正好擋在樟樹灘路的行人過路處，結果遭村民報復抹屎。

該批相片曝光後，網民不但沒有替車主不值，反而一面倒指摘車主有錯。有網民笑稱：「算好厚道，冇抹門柄。」亦有網民直指車主：「電話號碼都唔貼出嚟，仲大膽泊入村，高手！」

外來屋苑車主違泊惹村民微言

大埔區議員毛家俊表示，以往未曾聽過上址有車輛泊路邊遭人抹屎報復，據他所知，相距樟樹灘村約一公里的天賦海灣屋苑因停車位不足及月租昂貴，不少車主將車輛改泊入村內，不少村民已對外來車輛頗有微言，加上該村已有咪錶位及收費停車場，車主可泊入村內，而不應阻礙行人過路處。他又指樟樹灘路亦屬狹窄車路，萬一有車輛阻塞，有機會影響來往大埔公路的車輛，不建議車主在上址違泊。

香港汽車工業學會會長李耀培表示，根據第374章 《道路交通條例》規定，車輛應泊於適當位置，例如收費停車場或公家咪錶位，即使泊於私人空地，亦要得到業主同意，今次有車主將車輛泊於馬路路邊，絕對不是一個合理及負責任的做法，即使車主迫於無奈短泊，亦要在車頭放置告示，列明姓名及聯絡方法，萬一有人要求移走，亦可致電即時通知，強調司機應顧己及人，避免對任何道路使用者造成阻礙。

網民精警留言：

M R Wong：算好厚道，冇抹門柄

Man Hung：隔住個mon都有味

Hinsco WT：好玩唔玩，走去玩屎

Man Sandy：車主你…………好臭呀

Kn Chang：算係好斯文嘅警告

Goodto U HK：再唔走，可能照頭淋

John Ng：真正身有屎

Daniel Chan：電話號碼都唔貼出嚟，仲大膽泊入村，高手