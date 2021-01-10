將藍隧道工地衛生惡劣　承建商將再次進行消毒　工友復工需檢測

將藍隧道工地兩度爆發疫情，合共至少55人確診，多達1,500名,3人需接受強制檢疫。早前香港01記者與西貢區議員巡視主隧道工地時，揭發停工地盤衛生情況惡劣，四個流動廁所的踎廁與蓋板亦沾有便迹，若有確診者曾使用廁所而未有及時消毒及清潔，恐成抗疫漏洞。土木工程拓展署今日（11日）表示，將會實施多項防疫措施，致力保持工地衛生，包括在復工前，要求承建商再次安排專業清潔公司在工地進行徹底清潔及消毒。

將藍隧道主隧道工地雖已停工，但流動廁所內的洗手盤及地面上都留有雜物及沾有便迹，衛生情況惡劣。（資料圖片）

香港01記者與西貢區議員方國珊日前巡視將藍隧道主隧道工地時，揭發衛生情況堪虞，包括四個流動廁所的踎廁與蓋板沾有便迹、垃圾斗內老鼠橫行，以及更衣室空間密集等，一旦再次爆發將藍隧道工地群組，後果不堪設想。土木工程署今日表示，該署工程團隊包括駐地盤人員及承建商，會致地保持工地衛生，並實施多項防疫措施。

限制進入休息室員工人數

土拓署表示，在本月2日得悉將藍隧道主隧道及相關工程地盤（合約編號：NE/2015/01）有工友確診新冠肺炎後，已即時聯絡衛生防護中心，並安排所有地盤人員作病毒測試，以及在相關的更衣室、休息室及洗手間進行徹底清潔和消毒。承建商自本月4日起亦已關閉和禁止任何未經許可人士進入該工地，同日暫停此工程合約所有工地的工作，強調在停工期間，承建高繼續維持地盤整潔和衛生，土拓署同時呼籲市民切勿擅自進入工地，免生危險。

署方又指，在工地爆發疫情後，承建商會限制同一時間進入更衣及休息室的人數，讓每位工人有固定位置作休息更衣，減少交叉感染風險。承建高亦會盡量增添用膳和休息地點，安排工友於不同時間用餐，加強社交距離。工程團隊亦會加強糾察巡邏，確保有關措施嚴格執行。

此外，署方亦要求承建商於復工前，再次安排專業清潔公司在工地進行徹底清涼和消毒，亦要求所有地盤工在復工前再一次進行病毒測試，進入工地工作前，須出示相關的陰性測試結果，保障地盤工人的健康及安全。