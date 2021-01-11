虐待動物惡行停不了！在一周內元朗發現三宗疑似虐殺野鴿案。前日（9日），有野鴿被人以 「煎釀三寶」 形式將白飯塞滿整隻鴿屍，發現者隨即報警處理。事件發現地鄰近元朗西鐵站，據悉上址過往曾多次發生虐殺野鴿事件，不排除是慣犯所為。香港救援鳩鴿及雀鳥對事件感到無奈，呼籲市民觀察到有疑似虐鳥事件時，除拍照留低證據外，亦需勇敢報警，杜絕犯人重覆犯案。

香港救援鳩鴿及雀鳥發言人Gian表示，近一個星期收到三宗在元朗發生的虐殺雀鳥個案。其中一宗發生在元朗西鐵站，兩宗則在附近的公園（鳳香街公園、御景園公園）發生。她指出，元朗西鐵站一帶以往都曾發生虐殺野鴿事件，早前向西鐵站人員及警方反映後，虐殺事件曾停止一個月，但最近又捲土重來。

Gian提到，在前日（9日），有野鴿被人以 「煎釀三寶」 形式將白飯塞滿整隻鴿屍，惟是次的鴿屍身體乾淨完整，亦未見有斷傷情況發生。故她未能得知是否有人把街上的鴿屍惡作劇，還是有人故意弄死野鴿再把白飯塞滿。她指出，鴿屍在鳳香街公園被發現，發現人已隨即報警，現交由警方跟進。

此外，昨日（10日）有人在西鐵站發現有野鴿被人拗斷肢體，把其身、頭、腳、翼分開。Gian認為虐殺手法和較早前多宗西鐵站分鴿屍手法十分相似，現正和發現人士商討應否報警處理。香港救援鳩鴿及雀鳥日前亦收到網民轉發元朗Group內的虐殺野鴿個案，事件發生在數天前，Gian表示，個案在御景園公園發生，惟因暫時未能和發帖人聯絡上，故現時不太清楚事件細節，但會積極聯絡發帖人，並考慮代為報警。

Gian對虐殺動物事件感到無奈，她指虐殺野鴿個案十分多，若不是第一時間發現下報警，較難處理。「代為報警力量冇咁大，始終要當事人見到即刻報警，先最有用」。她坦言，不少人目擊虐殺動物事件時，都會抱着「多一事，不如少一事」的心態，惟這個心態亦會令犯人有更多的機會犯案。她呼籲市民目擊虐畜事件時，除拍照留下證據外，亦能勇敢報警，杜絕犯人重覆犯案。