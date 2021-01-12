CCTV直擊│荃灣廣場驚現「門邊賊」　同黨睇水40秒連環偷竊得手

年近歲晚，小偷再度出手。荃灣廣場一間床上用品店，昨日（11日）被人偷一對枕頭，總值近6,000元，閉路電視片段直擊涉事小偷覷準該店枕頭架貼近門邊位置，店員又忙於招呼客人，在同黨「睇水」掩護下，一個眼神交流，40秒內連下兩城，得手後施然離去，警方將案件列作盜竊案，正追緝一名年約20至30歲的男子。

被盜竊的店舖位於荃灣廣場的DeRucci慕思寢具，全港有七間分店，當中涉事荃灣店開業約三年多，年前曾試過被人偷走一對意大利凝膠枕，損失金額合共5,560元，當時店員未有報警，未知今次是否同一班人所為。

根據店舖CCTV片段，事發昨（(11日）下午5時許，片段目擊涉案身穿灰色衞衣的男子與三名同伴沿商場走廊途經，未幾灰衣男與另一名穿黑衫的男同伴折返，來回巡視各間床上用品及浴室用具店，似在尋找下手目標，很快便察覺涉事店舖近門口位置擺放一個枕頭架，架上放置六個枕頭，中門大開，遂等待時機出手。

據了解，當時店內只有一名女店員，剛好有客人上前詢問價格及明細，令店員分心，同黨先佯裝拿起其中一個枕頭測試手感，發現店員未有察覺，遂放回架上，並橫移至櫥窗，覷準時機向灰衣男打眼色，灰衣男快速在門邊擸走枕頭離開。

賊人偷完再偷

灰衣男得手後食髓知味，未有即時離開商場，反而膽子更大，獨自折返店舖附近徘徊，確認店員未有察覺枕頭失竊，又快速在門邊多擸走一個枕頭，然後徐徐離開現場，全個偷竊過程大約40秒完事。女店員半小時後始獲悉一對近6,000元的枕頭失竊，報警求助。

偷枕頭過程逐格睇:

+ 2 + 2 + 2

警方回應接獲一名56歲姓李女子報案，指一對價值近6000元的枕頭被人盜去，經到場調查及翻看閉路電視片段後，案件列作盜竊，交由荃灣分區調查小組，正追緝一名年約20至30歲，身穿灰色衞衣、黑長褲及黑波鞋的男子歸案。