上環餐廳疑屢拖糧　深水埗中西區區議員聯合呼籲工友聯絡

受新冠肺炎疫情影響，本港的失業率一直處於高位，在經濟寒冬之下，一眾打工仔的生活更受影響。有深水埗區議員指，近日接獲工友反映，稱被一間上環的餐廳拖欠薪金約一萬元，而翻查資料，該餐廳過去亦曾被員工在網上討論區聲討「拖糧」。因此兩名來自深水埗和中西區的區議員開始「聯合行動」，呼籲兩區如有員工同樣被該餐廳欠薪，可向他們求助。

兩區區議員開始「聯合行動」，呼籲兩區如有員工同樣被該餐廳欠薪，可向他們求助。（「楊彧Yeung Yuk」Facebook圖片）

深水埗區議員楊彧昨日（11日）在其Facebook專頁上表示，辦事處收到一名來自上環京魯飯莊的深水埗工友求助，指其入職兩個月來，僱主出糧「出啲唔出啲」，只出了幾日糧之下，拖欠薪金約一萬元。而翻查資料，網上討論區去年亦有關於京魯飯莊「唔出糧仲話要打人」的帖文，文中指控餐廳僱主「離職唔出糧」、「在職係咁拖」、「追佢出糧仲話要打人」，因此懷疑今次已非第一次出現欠薪事件。

楊彧指，現階段只接獲一名工友投訴，而且該及工友沒有其他同事的聯絡資料，因此希望呼籲其他京魯飯莊的工友，如同樣遇到欠薪問題，可以聯絡他或中西區區議員黃永志，以便跟進事件。

《香港01》記者曾多次致電京魯飯莊欲了解詳情，惟電話無人接聽。