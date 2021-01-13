稱被整蠱叫逾千元車仔麵外賣　地產舖經理呼冤：我們也是受害者

新冠肺炎疫情加上晚市禁堂食令，不少食肆要靠外賣生意幫補收入。昨日（12日）寶琳一間車仔麵店在網上表示，收到自稱是附近地產舖職員的顧客落單，點了十多人份量共1021元的食物。惟餐廳將食物送抵地產舖後，地產舖職員盲以被人「整蠱」為由拒絕接收。事件引起大批網民不滿，除了對餐廳表示同情，亦紛紛斥責涉事的地產舖和職員。不過記者今日走訪地產舖，卻發現其實另有內情。

昨日有車仔麵店在其Facebook專頁上發帖，指下午約2時有一名自稱是「劉生」的人致電該店下單，要求將十多碗共1,021元的麵食，送到位於店舖附近的利嘉閣地產。帖文中稱，「劉生」同時留下了私人和公司電話，因此餐廳職員快速趕起訂單後便將食物送往店舖。

據該餐廳指，當時利嘉閣地產派出了一名經理，「態度極差」地要求餐廳職員離開；並稱店舖中雖然有劉姓職員，但其正在休假，餐廳又再根據電話致電劉先生，對方則表示是「被人整蠱」。帖文中又提到，疫情下職員要守住店舖已很辛苦，批評涉事人士不但沒有「雪中送炭」，更「拍拍囉柚扮乜事都無」。不少網民留言斥責惡作劇扮叫外賣的人士，但也有人將矛頭指向利嘉閣地產，稱應發起「全民杯葛」，甚至是「扮睇盤放飛機」。

記者今日（13日）曾到訪涉事地產舖，該分舖經理鄧先生向記者表示，對今次事件感到無辜又無奈，指經紀的電話、相片和稱呼都貼在店舖門外供客戶參考，豈料有人竟會用作惡作劇。「打開門口做生意，要玩都行遠啲玩第度，點會用返自己公司咁蠢？大家街坊街里，整你做咩？」鄧先生指，該分店有姓劉的職員，已屆60歲，在此店舖工作十年有多，已非「小朋友」，不會有如此幼稚的行為。

地產舖經理憂愈描愈黑 已報警備案

鄧先生憶述，昨日有兩名年輕職員送食物來，指當時雙方態度都很友善，期間沒有發生爭執，惟地產舖內連同他只有三名職員，實在不能接受十多碗外賣，「我話唔好意思，真係冇叫到，你哋拎返走啦。其實睇佢啲單，十碗麵一模一樣，正常人都唔會咁叫。」

鄧先生形容，事件令他們很困擾，強調麵店是受害者之餘，在地產舖工作的他們也是受害者，「無啦啦影晒我地啲嘢出嚟，除咗起晒底，今日又收到好多滋擾電話。」他表示，擔心如自行前往食店解釋，會令事件火上加油，為免愈描愈黑令誤會再發酵，只好報警備案和將事件交予公司法律部及公關部處理。《香港01》亦曾就事件聯絡有關食店，負責人對事件不作回應。