洗衣商奪屋苑獨市合約　磅洗收費大漲75%　居民：使乜你幫我揀？

撰文： 黃景洪 最後更新日期： 2021-01-19 20:42

將軍澳屋苑因洗衣問題出現爭議，日出康城屋苑「領都」的管理公司港鐵，以有洗衣商長期佔用屋苑範圍及保安人手做生意為由，去年經招標踢走其他洗衣商，選定一間洗衣公司可以獨巿在座頭交收磅洗衣物，有住戶批評業委會同意選定唯一指定承辦商後，收費大幅飆升75%，揚言要求競爭事務委員會介入，亦有區議員指鄰近屋苑的大廈住戶可自由選定洗衣商在座頭交收，質疑有關做法有違公平競爭原則。

日出康城領都客務處表示，各座禮賓部即日起，一律不會代收陽光洗衣外其他洗衣公司的衣物。（「將軍澳主場」Raymond Ma帖文圖片）

日出康城屋苑「領都」客務處在上週四（14日）發出通告，指業主委員會於2020年5月9日會所工作小組會議上商討後，決定引進陽光洗衣作為認可洗衣服務承辦商，並已在去年6月9日開始提供服務，各座禮賓部則會由即日起，一律不會代為接收陽光洗衣公司以外其他洗衣公司的衣物。

有網民上周六(16日)在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，指責領都業主委員會透過指定陽光洗衣公司作為唯一認可洗衣服務承辦商，趕走其他在屋苑座頭提供服務的承辦商，而在陽光洗衣成為獨家承辦商後，洗衣收費大幅調升，由以往的每五磅衣物20元，升至每七磅49元，若按每磅平均價錢計算，收費由以往的每磅4元暴升至7元，加幅達75%。

有住戶表示，陽光洗衣成為屋苑唯一「認可洗衣服務承辦商」後，收費大幅上升。（「將軍澳主場」Raymond Ma帖文圖片）

有居民對業委會「單獨認可」陽光洗衣作獨市生意的做法感到不解，「有咩準則淨係收一間貨，真係要好清楚去交代，唔係一個通知就可以叫做交代咗。」有網民更認為事有蹺蹊，連珠發炮稱「邊個決定？有無投過票？陽光被選為認可有冇經過招標程序？作為業主如有郵件或衣物，座頭不能代收，點解只有某一間可以？作為住戶，點解唔可以選擇用邊間乾洗公司？使乜你幫我揀？」揚言要求競爭事務委員會跟進。

業委會：明人不做暗事

戰場其後援引至另一個FB專頁「康城報 Lohas Post」，專頁本周日(17日)轉載原帖，稱業委會成員欲了解多方質疑理據何在，更在帖文下方加設主題標籤「#hastag」，指領都業委會將會今晚討論洗衣事件，歡迎住戶出席參與，「挑機」稱明人不做暗事。

相關帖文一出，隨即引爆雙方罵戰，有網民繼續質疑業委會決定，原帖樓主亦以領都住戶身份要求業委會回應多項質疑，隨即引出領都業委會主席李栢棠留言現身，邀請原帖樓主及其他居民一同出席會議對質，釐清事實真相，其後原帖樓主「自我引爆」承認為其中一間被撇除座頭交收的洗衣商高層，強調有權以居民身份要求業委會回應事件。

事隔一日後，專頁再公開領都服務承辦商報告，稱早前接到不少街坊投訴，指責有洗衣公司長期佔用屋苑地方和保安人手做生意，更把收衫鐵籠車任意擺放，影響屋苑形象，於是負責管理的港鐵去年邀請四間洗衣公司報價，做法是併入屋苑管理，並安排一間會所房間予有關承辦商作收發衣衫之用，當中有兩間洗衣公司投標，結果業委會選定報價最高的陽光洗衣公司作為中標承辦商，又引述港鐵稱如住戶仍繼續選用其他洗衣承辦商，但不能再濫用屋苑場地及保安人手代其收發衣物。

報告同時公開財政狀況，自陽光洗衣自6月8日進場後，業委會至今已收到42,000元分成，以此回應業委會成員「收咗人錢」的質疑。

領都業委會昨日在專頁公開領都服務承辦商報告，交代陽光洗衣的中標細節。（康城報 Lohas Post圖片）

方國珊：指定承辦商做法不理想

西貢區議員方國珊表示，在公平競爭的原則下，理應讓居民選用自己屬意的洗衣承辦商，眼見網上批評聲音不絕，她認為「業委會有一定權利，但事前無做到足夠諮詢，反應唔理想」。方國珊以日出康城另一屋苑「首都」為例，指不同洗衣服務承辦商之間會有安排，「講定時段收衫同埋拎衫」，而住戶亦習慣在指定時間到各座的禮賓部交收衣物，流程頗為暢順，對住戶的滋擾不大，亦沒有收到顯著的投訴。

《香港01》已電郵港鐵詢問詳情，暫時未有回覆。