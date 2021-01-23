撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-01-23 17:27

政府今日凌晨局部封鎖佐敦「疫區」，大批居困鎖區內被禁外出，居住廟街劏房逾十年的「廟街神父」胡頌恆亦是其中一名「禁區」居民，他指政府人員為每幢樓宇進行疫區管理，分區分時段檢測，他中午獲消防拍門直往樓下完成測試後，再獲派生果、麵包及罐頭，留在家中靜候消息，未知要留守多久，「我很平安，只擔心街友去向。」

居住在廟街舊樓劏房單位逾十年的胡神父表示，今早6時許收看香港電台電視節目，獲悉政府凌晨4時已封區，自己居住的大樓屬受影響範圍之一，一度下樓察看，發現街上已有大量警員在街上駐守，並有膠帶圍封，不准隨意走動，而每幢樓已貼上標籤，分為多個英文字母的區域，註明接受檢測的時間，遂折返家中等待。

至中午12時許，消防員上門拍門，提醒他與鄰居可下樓至上海街與南京街交界的流動檢測站，排隊輪候接受新冠肺炎病毒檢測，他形容消防態度有禮，居民排隊時亦沒有爭先恐後，直至個多小時後完成檢測後，居民再獲安排至鄰近公園對開的糧食區，由穿上全副防護裝備的人員，在紙箱內拿出麵包、橙、出前一丁、粟米、豆豉鯪魚、午餐肉等罐頭，留在家中等候檢測結果。

廟街神父：我只擔心街友去向

胡神父稱，雖然政府工作人員未有透露何時完成檢測，又或可以離開該區的時間，但他並不擔心，因為今次已是一周內第三度檢測，他分別本周日(17日)及昨日(22日)由教區安排及自行前往梁顯利社區中心接受檢測，結果均呈陰性。他指區內有數名精神有問題的露宿者，寧願留宿街頭及堅拒戴口罩，現時不見其蹤影，擔心他們會被政府人員強制帶走送院。

他又稱與信徒成立非牟利團體「MercyHK」，安排60名街友上樓，居住在油麻地平安大樓宿舍單位，宿舍剛好位於封鎖區外邊緣位置，雖然自己今日未能前往，但有社工跟進狀況，相信街友平安無恙。

疫區核心外圍如死城

政府突然封區，不但受圍封範圍受影響，連同附近食肆及樓上舖均變死城，以食肆林立的「食街」白加士街為例，十多間餐廳均沒有開門，並在門口貼出「疫情嚴竣，暫時停業」的通告。

位於平安大樓一樓的油麻地社企餐館越老，受到封區影響，今日宣佈暫停營業三天至周二恢復營業，派反亦告暫停，負責人譚先生稱已安排其他飯友可到長沙灣或油塘取免費福飯，今次是越老2017年開業以來，第二度因疫情停業，對上一次為去年二月，因疫情停業十多天。

另外，就政府封鎖佐敦區，香港基督教服務處為讓居住於受影響大廈的少數族裔人士清楚掌握有關資訊，已將政府重要訊息翻譯成四種少數族裔語言，並連同政府錄製的短片和單張一併供予有需要人士使用，詳情可瀏覽網址。