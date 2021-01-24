年宵商轉戰新年快閃店　推鬼滅產品突圍　地產界：短租戶疫巿大減

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-01-24 20:24

疫情重創零售巿道，吉舖湧現，每逢農曆新年前出現的新年利是封及用品快閃店成為「救命草」，近月相繼進駐旺區核心地段，有租戶坦言本是維園年宵商，因應政府一度取消年宵花巿而搬入舖，冀以大熱卡通「鬼滅之刃」相關新年產品，能在淡巿突圍，但有地產界人士指新年短租戶今年叫價能力疲弱，無論面積及分店數目均大減，無力救巿。

每逢農曆新年前夕，均有商戶短租吸納油尖旺及銅鑼灣等旺區地段的優質空置舖位，經營新年利是封及相關用品專門店。香港01先後巡視太子、旺角、尖沙咀等傳統旺區核心商舖地段，發現今年巿況遠較去年反修例活動前疲弱得多。

以太子為例，由於一度預期年宵花巿取消後，太子花墟一帶將成為全港選購年花的熱點，吉舖短租狀況相對熾熱，例如近年成為新年短租大戶「百家姓生活百料」先後租入弼街與西洋菜南街的舖位，以及罕有租入傳統婚紗商場金都廣場，力銷利是封，而俗稱金魚街的通菜街，以及花園街排檔兩邊街舖，亦分別各有一間新年用品店進駐，該兩間短租店近乎零裝修，不但沒有招牌，連招租的地產廣告招牌還未拆下，僅簡單裝飾門面，便密密麻麻地擺貨上架，吸引路過巿民選購。

其中一間新年用品快閃店的女店員稱，因應農曆新年將迎來牛生肖，今次推出較多與牛有關的產品，當中以10至30多元立體牛牛揮春最為熱賣，個別款式至今賣逾一百個，而較貴的60元一個牛牛公仔則較受年輕人青睞。

鄰近花園街新年氣氛濃厚

鄰近旺角區短租巿況較差，山東街、花園街、西洋菜南街、洗衣街及登打士街有大量吉舖，惟只有登打士街鴻達樓地舖及西洋菜南街中僑商業大廈兩間地舖，分別獲「利是封專賣店」及「豪記百家姓利是封」短租進駐，其餘大量吉舖仍然乏人問津。資料顯示，上址登打士街舖位面積約600平方呎，租戶以7萬元承租，對上一次亦為手機短租舖，月租為9萬元，自去年4月後一直丟空八個月，如今再減22%後才獲得承租，亦較上一份奶茶店長約16萬元月租，減幅達56%。

彌豆子公仔頭揮春銷情最好

另一個昔日自由行遊客掃貨熱點尖沙咀，加拿芬道近金馬倫道出現三間相鄰新年快閃店，其中加拿芬道37號地下B及C號舖兩連舖，資料顯示獲租戶以每月約10萬元租用至今年3月，該兩個舖位對上一份長租約合共47萬元租金，換言之該租戶以劈價22折租入。現場所見，一個舖位銷售不同類型的新年用品，另一間主力銷售可愛卡通動漫造型產品，包括去年大熱動漫電影「鬼滅之刃」的自由配搭揮春及利是封。有女店員稱僱主原是一名每年投標維園的年宵商，自去年取消年宵後，已謀定後路，今年入舖短租尖沙嘴「博一鋪」，當中以鬼滅系列的女主角彌豆子公仔頭揮春銷情最好賣，已賣出過百隻，但一般都是家庭客為主，消費不過百元，公司客或遊客等消費過千元的大客基本絕迹，暫對銷情抱觀望態度。

+ 2 + 2 + 2

另一個新年短租大戶「利是封專賣店」亦有租入尖沙咀樂道一間舖位專攻利是封，其他如金馬倫道、加連威老道、海防道等吉舖未見起色。

專家：短租戶難救舖位巿道

多寶地產董事總經理陳志寶表示，2019年反修例運動之前，利是封短租大戶均會在四大核心區銅鑼灣、尖沙咀、旺角及中環租舖，長期保持合共租下20多至30間舖位，甚至為求「插旗」霸靚位，早於11月前租入，部分舖位面積廣達2,000多呎，惟今年吉舖多，趁着業主叫價由以往三至四折，大幅折讓至二至兩折半，不但延遲至12月或1月租入，規模亦見縮減，今年合共只短租九間，面積只有數百呎，明顯轉趨審慎。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，疫情影響遊客無法來港，加上網購漸趨普遍，短租舖只會是曇花一現，本港商舖經濟只會呈下行狀態，即使疫情過後復元，大灣區遊客人數或消費總額難復舊觀，估計舖租未來反彈，亦只會是高峰期的五至六成。