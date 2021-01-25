傳油麻地封區　團體憂無法入區派飯　街友封鎖期內無熱食

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-25 18:42

政府封鎖佐敦指定街道至今晨（25日）解封，消息有傳油麻地或深水埗將會是下一個封鎖限制區域，向區內露宿者派飯的團體擔心，封區不但有機會導致街友大逃亡，萬一出現隱性患者，反將疫情擴散，亦憂心政府向「鎖區」居民派發的物資沒有熱食，團體又無法入區，街友會因此三餐不繼，促請政府完善有關安排。

露宿者行動委員會總幹事雷慧蘭表示，現時每逢周一至五均有在位於砵蘭街的中心飯堂及進行外展派飯服務，當中周三晚上會在榕樹頭公園派發約150至180個飯盒、香蕉及一袋口罩，若有心人捐出物資，同時亦會加派衣物、毛巾、杯麵等物品，視乎接收數量而定。

露宿者聞封區流竄 反助長疫情擴散

她總結一年以來疫新冠肺炎疫情，由去年1月爆發初期每月共派出1062個飯盒，至去年12月底激增1.8倍至3,060多個，受助人之中多了一批30多歲的失業果欄散工，亦有租住廟街板間房床位的貧困戶，因無法省下房租開支，不得不向組織求助。

佐敦劃定區域日前封鎖近48小時，雷稱有已登記受助飯友在受影響範圍居住，部分因租住床位太窄，連一個熱水煲亦欠奉，結果無法煮熱由政府接收的通粉、出前一丁等食物，兩日內未嚐過一頓飽飯，鑑於不斷有消息傳出油麻地將會成為下一個限制區域，她擔心榕樹頭附近或油麻地天橋一帶的露宿者，一旦獲悉封區，會流竄至其他地區，萬一有隱性患者，反助長疫情擴散。

團體要求駐守人員代派飯

為了應付可能封區的突發狀況，中心已暫停派發物資，既減少人流聚集，亦可集中資源做好派飯工作，要求政府封區後，亦可容許他們在封鎖區外送遞飯盒，由現場駐守的紀律部隊人員代為派發。

她又指，深水埗及油麻地同時有大量露宿者聚居，要從街友中揪出隱性患者，並不能單靠街友自行取樽採樣後交回檢驗，「佢哋獲得的資訊唔多，既唔識如何自行採樣，又誤以為做完檢測結果呈陰性，就可以免疫一段時間，變相減低防疫意識。」她建議政府主動派出醫務社工向高危地區的露宿者進咽喉採樣檢測，加強防疫。