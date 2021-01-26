工聯會九龍東團隊請願　促政府重啟啟德輕軌項目

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-01-26 20:07

九龍東單軌鐵路項目由2009年開始進行多次諮詢及研究，惟今日（26日）在立法會發展事務委員會會議上公布的九龍東環保連接系統詳細可行性研究，卻指單軌項目不可行。有地區人士質疑政府在這11年間是否不作為，促請當局重啟啟德輕軌項目。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪（左）認為，即使單軌列車難以在本港局部地方設立，也不應放棄整個項目，否則是「浪費時間，亦浪費錢」。（曾鳳婷攝）

工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，單軌列車是啟德發展區、九龍灣及觀塘商貿區的重要連接，讓乘客輕易換乘港鐵前往九龍東以外的地區。鄧認為單軌列車主要應用在城市人口密集的地方，例如日本神奈川湘南單軌電車、上野懸垂線以及重慶的單軌電車，故本港亦能參考。

促以多元組合模式輔助

鄧家彪認為，即使單軌列車難以在本港局部地方設立，也不應放棄整個項目，否則是「浪費時間，亦浪費錢」。他提出可選擇以「多元組合」輔助模式，例如只發展直線行走模式，或只連接啟德站至郵輪碼頭。鄧家彪表示，過往在啟德進行大型活動，惟參加者都曾表達交通不便的問題，故希望政府能繼續研究，未來或會有新方法或科技解決現時面對的問題。

工聯會今日到政府總部請願，不滿政府煞停啟德輕軌項目。（曾鳳婷攝）

觀塘社區幹事余邵倫則表示，不少觀塘市民都期望可到啟德休閒娛樂，惟現時只能依靠小巴前往，但小巴班次疏落，乘搭的士價錢又太貴。他認為交通不便是導致啟德人流欠奉的主因，連帶影響郵輪碼頭周邊商店的生意。社區幹事李嘉恒則認為方案需要其他設施配合，例如將水上的士改為水上巴士，以及增設上落點，有助增加載客量。

社區幹事李嘉恒（右）則認為方案需要其他設施配合，例如將水上的士改為水上巴士，以及增設上落點，有助增加載客量。（曾鳳婷攝）

九龍東單軌鐵路項目早於2007年提出，當時為《啟德分區計劃大綱圖》已載有高架鐵路環保連接系統，並為項目預留用地，土木工程拓展署於2009年作初步研究，時任發展局局長林鄭月娥亦有份負責相關項目。至2011年，林鄭曾表示單軌鐵路會由港鐵觀塘站連接整個啟德發展區，先經過沙中線啟德站，再達九龍灣站，將啟德、觀塘及九龍灣連成一線。同年《施政報告》提到，會考慮以環保連接系統貫通全區。

惟2012年發展局提交的立法會文件中提到，單軌列車涉及龐大成本，基本建設費用約為120億元，經濟回報亦不大，但其「策略性地位舉足輕重」，當中非量化經濟效益不容忽視，對九龍東轉化為另一個核心商業可產生催化作用，而且「締造充滿旅遊魅力的獨特地標」。當時預計單軌全長9公里，設12個車證，並於2023年通車。

而九龍東單軌鐵路的「多元組合」模式，是指偉業街興建約1.3公里長的自動行人輸送帶，連接九龍灣與觀塘行動區、新增6條電動巴士及小巴線、啟德發展區興建長約13公里單車徑、觀塘站加建高架園景平台和啟德設水上的士站，取代單軌列車原有走線。