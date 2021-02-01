黃大仙祠取消頭炷香限人流　浪貓廟活動如常：閂咗湧去公園仲危險

撰文： 莫家文 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-01 19:42

每逢農曆新年前後，有大量善信參拜的黃大仙祠及車公廟，今日（1日）宣佈實施更嚴格人流管制措施，包括取消頭炷香活動、人數限半等，至於其他地區廟宇，例如曾經處於強制檢測大廈指定區域內的深水埗三太子廟，有職員稱暫不硬性規定善信入廟必須掃描「安心出行」二維碼，但會做足消毒防疫工作，直指「廟宇閂咗，善信去咗長者社區中心或公園仲危險。」

位於深水埗汝州街鬧巿的三太子廟，被舊大廈、唐樓及食肆包圍，早年曾出現鼠患，一頭年約6至7歲的橙橘色流浪貓女「蛋黃」數年前入廟後，便安居廟內捉鼠驅蟲，成為長駐廟內的「貓廟祝」，每當有人入廟便主動走至腳邊親近，俘虜不少善信歡心，甚至有年青「貓奴」專門到訪。

流浪貓駐場成貓廟祝

雖能防止鼠患，廟宇再靈驗，亦無法阻止病毒在區內擴散，政府日前以廟宇附近大廈污水樣本持續對新冠病毒呈陽性為由，將南昌街介乎長沙灣道、鴨寮街及汝州街的18幢大廈納入「深水埗指定區域」，所有住戶必須接受強制檢測，剛巧該廟位處指定區域內。有女職員稱，政府雖未有要求全體廟宇人員接受強檢，但他們為求安心，亦已同意接受檢測，希望盡早排除確診以求心安。

地區廟宇活動如常

至於黃大仙祠或車公廟限制人流及取消部分活動，她指該廟屬地區廟宇，人流遠遠不及大型寺廟，故此不會限制人流，「你一眼見晒有幾多人」，所有活動包括正月26日的觀音開庫、年初五接財神、年初八的拜太歲等活動如常開放，「一年365日都會開門，除非八號風球打到嚟。」其間不會強制巿民入場前必須掃描「安心出行」二維碼，但同時加強消毒工作，包括入廟前必須探熱、地上放置浸泡漂白水或白醋的地氈，並且在當眼處提供消毒酒精，供善信上香前消毒雙手。

她認為，若廟宇取消活動或甚至不開放，反而對年逾70多歲的廟祝或年長善信不利，「廟宇閂咗，佢哋冇碇去，改去長者社區中心或公園打躉，聚埋一齊咪仲危險。」

遊廟有助分散郊野人流

她又指大廈強檢期間，多了一批非區內善信到訪，當中不乏年青人，她相信不少巿民未能外遊，把入廟拜神視作地區文化旅遊景點，甚至有外國人慕名到場，相信只要做好防疫工作，地區廟宇反能起到分流作用，減少巿民一窩蜂聚集於郊野及旅遊熱點。

每年農曆新年，黃大仙祠均會人頭湧湧，香火鼎盛，但園方宣佈年三十晚頭炷香將不會開放公眾參與，是99年來首次。此外，年初一至正月十五期間，會實施人流管制及防疫要求，善信必須在正門廣場櫃枱登記，掃描「安心出行」二維碼，或以拍八達通卡到相關儀器，並記錄電話號碼、或向職員登記個人資料才可以入祠，而上香位置不設跪拜區，同一時間最多只可有1,000人，所有員工需要先接受病毒檢測和獲陰性結果才可進祠。而黃大仙祠正門的電視和網站會每小時更新人流情況，若有紅色告示會暫停讓善信進入。另一邊廂，華人廟宇委員會亦公布，因應疫情發展，農曆年初二早上在沙田車公廟舉行的求籤活動，將不開放予公眾參與。而新春期間，車公廟將實施單向人流管制，進廟人數不多於可容納人數上限的一半，進廟人士要量度體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等。

有在黃大仙祠擺檔多年的解籤師傅吳奇雲表示，在園方限制人流等措施下，農曆年的解籤生意受影響是必然，但難以估計受影響的幅度。吳師傅強調善信除了在祠內求籤外，亦可來到解籤檔求籤，以疏導人流，「心誠則靈，去邊度求籤都一樣」。