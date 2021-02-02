旺角行人天橋拖足23年未完工　議員：政府文件再改落成日期

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-02 18:03

拖延23年至今仍在動工的旺角道行人天橋系統工程，路政署今日(2日)在區議會中提交進度文件，落成日期由早前「第二季初」改為「第二季內」完成，有區議員不滿工程一拖再拖，但承辦商新鴻基至今僅罰款90萬元，批評作為監督工程的路政署責無旁貸。

根據最新一份油尖旺區議會交通及運輸事務委員會會議文件，指承建商已先後進行橫跨彌敦道天橋橋頂鋼結構燒焊連接及髹油漆、升降機塔的主體結構工程及行人扶手電梯等工程，惟講述整體完工進度，由上一份文件的今年第二季初，改為今年第二季內，暗示有可能稍稍延遲。

林兆彬批評路政署文件悄悄在完工日期中改變字眼，擔心工程變成無了期。（資料圖片）

油尖旺區議員林兆彬表示，工程完工日期一拖再拖，尤如蝸牛式進度，無論對街坊或途經車輛均會造成影響，擔心最終工期會再被拖延，變成一個無了期工程。他又指，負責承建天橋的新鴻基，至今僅因工期影響交通，被罰款合共90萬元，他批評該筆罰款與拖延多年的倍增工程費相比，尤如九牛一毛，對承建商毫無阻嚇性，直指監督工程的路政署應負上最大責任。

議員：蝸牛進度 工程無了期

資料顯示，政府早於1998年5月1日的新聞公報中，已計劃在旺角道與洗衣街興建新的行人天橋系統，包括在沿旺角道興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約8.5米，橫跨彌敦道至洗衣街；及在沿洗衣街興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約5.5米，由旺角道至弼街的行人天橋。天橋會設有樓梯、自動電梯及升降機，供行人使用。當中更指出當時政府預計工程會在該年底展開，需時僅約24個月（即2000年年底）便會完成。工程在2000年展開，惟公布過後的23年後仍未完工。