最低工資｜樂施會批凍薪基層生活難　促政府半年後檢討水平

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-03 14:56

政府自2011年起實施，每兩年進行一次檢討，日前（2日）政府公布接納最低工資委員會的建議，將最低工資水平維持在每小時37.5元，全港的基層僱員將被凍薪。樂施會批評，若最低工資水平持續凍結，數以十萬計的基層工友將連最基本的生活需求都難以應付，亦變相於未來兩年面對減人工的情況，因此促請政府承諾在落實後半年内檢討有關金額。此外，亦有工會於今日就最低工資問題進行靜坐行動以表達不滿。

根據樂施會的前線觀察，若一位領最低工資的工友每月工作26天，每天工作8小時，僅可掙得7,800元。（資料圖片）

日前政府宣佈，因應本港經濟現處於深度衰退加上失業率高企，將凍結未來兩年的最低工資在每小時37.5元。樂施會對此表示反對，指出基層面對物價上漲，當中食品（不包括外出用膳）的增幅更急升了12.3%，認為政府應保障基層工友的基本權益。

外判清潔工冒感染風險工作 應有合理回報

樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅表示，現時一間沒有間隔的劏房月租已達4,500元，加上物價上漲，疫情下基層還要額外增加防疫用品等固定開支，生活實在艱難。政府現在再凍結最低工資，對基層工友的生活將是雪上加霜。她又指，現時領取最低工資或貼近最低工資水平的基層工友大多是政府的外判清潔工，面對疫情，清潔工冒着感染風險，在前線默默工作，理應得到合理的回報。

根據該會的前線觀察，若一位領最低工資的工友每月工作26天，每天工作8小時，僅可掙得7,800元；亦曾有基層市民曾反映，申請綜援的手續極爲繁複，申請者需要提供逐項收入證明，被形容為「過五關斬六將」，更要承受標籤效應，被外界歧視。因此，樂施會強烈要求政府承諾在落實凍結最低工資水平後半年内（即11月1日或之前）檢討有關金額，有關計算方法為考慮「一養一」的重要原則，及高於平均綜援水平，保障基層工友的基本權益；又指政府作爲最大僱主，應擔當重任，支付更高的工資水平予現時領取最低工資的員工，包括合約外判工，讓其工資水平長遠達到生活工資的水平。

此外，就最低工資凍結在37.5元的問題，護衛工會及環保清潔工會表示會於今日在政府總部請願及進行24小時靜坐行動，以表達不滿。