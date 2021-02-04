古洞林伯照顧殘疾妻出行困難　喜獲新輪椅後學習為太太繫安全帶

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-04 20:14

住在鄉郊的長者出入困難，行動不便的更需要依賴輪椅代步，連覆診也是艱難事。過往社福機構的輪椅數量短缺，大部分輪椅亦因長期借出而變得殘舊，有組織留意到相關問題，決定送輪椅予長者健康中心，希望能幫助行動不便的長者出入，早前居於古洞的林伯夫婦亦是受助人之一，林伯喜獲新輪椅後，興奮地學習使用各項功能，包括如何為太太繫好安全帶。

香港社區基金昨日（3日）派人前往基督教香港信義會靈合長者健康中心並送出5部輪椅，用作日後借出予有需要長者使用。早前居於古洞高埔北村、今年78歲的林伯及其太太亦是受助人之一，他們獲贈一部輪椅及一年份量的食療湯包。林伯是一名照顧者，他的太太患有栢金遜症和認知障礙，受病情影響，林太行動不便，以往依賴長者健康中心借出的輪椅作代步工具，但隨着輪椅各部份均日漸殘舊，包括剎車功能出現問題，二手輪椅亦沒有安全帶，使用時有機會出現危險。

對於有組織送出輪椅，林伯坦言十分開心，認為能方便他日後和太太出入，以及前往醫院覆診，「梗係開心，日後方便出入」。收到輪椅後，林伯認真地學習使用新輪椅，重複練習如何打開輪椅，以及為太太繫好安全帶，讓林太能安全地使用。

林伯坦言平日照顧太太十分吃力，「辛苦梗係辛苦，又要出去買嘢，又要帶佢（太太）去睇醫生。不過太太有事一定要幫！」以往林伯亦有為太太購買食療湯包的習慣，惟他們的經濟能力所限，未能長期負擔湯包費用。故香港社區基金亦向他們提供一年購買食療湯包的費用。林伯對此非常感激，「湯包可以幫太太保活氣、安神，唔使自己出去買，又幫到佢，對佢有益」。

林伯坦言平日照顧太太十分吃力，「辛苦梗係辛苦，又要出去買嘢，又要帶佢（太太）去睇醫生。不過太太有事一定要幫！」（曾鳳婷攝）

二手輪椅部件殘舊 用家易生意外

基督教香港信義會靈合長者健康中心社工Tom表示，中心現時只有4部輪椅供長者借用，輪椅均由好心人士捐助，但已使用一段時間，部件頗為殘舊，用家易生意外，「其實鄉村行動不便嘅長者好依賴輪椅，中心借用輪椅嘅情況好緊張」。他坦言以往輪椅數量較少，故只能供長期病患、受傷和體弱的長者優先使用。接收到新一批輪椅後，便能令更多長者受惠。

香港社區基金表示，他們以往亦有留意不同社區的需要，並積極與社福機構溝通，因應情況向他們提供援助。由於這次在報導中留意到林伯夫婦和鄉郊長者的需要，與長者健康中心溝通後，決定送出輪椅和湯包。香港社區基金指出，食療湯包有助調理林太的身體，提供她所需的營養，故決定捐贈一年的食療湯包費用，讓她能持續食用。