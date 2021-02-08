港姐黃嘉雯胞姊貓困洗衣機遭鬧爆　獸醫：存活率低於1%

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-08 11:44

昨晚網上流傳一段疑似虐貓片段，有港女聲稱不滿家中寵物貓在其箱上拉大便，見牠走入洗衣機滾筒內，竟關活門開動洗衣程序至少12秒，其期該頭家貓一度探頭掙扎，最終女主人開門讓其離開，過程拍片剪輯成抖音樂短片炫耀。該片曝光後旋即被網民鬧爆虐貓，有人揚言報警究治。今日（8日）港姐黃嘉雯向傳媒承認，上載片段的人正是其胞姊，強調她一直愛錫小動物，但這次的確處理得不好。以往外國曾有動物誤入洗衣機內開動的案例，有醫生稱存活率低於1%。

涉事短片原本上載於該名女貓主的個人Facebook及IG，該片長約16秒，片中開首已打上字幕稱「惡搞肥妹系列」，內文圖文並茂指不滿寵物貓將在其箱上拉便便，可見貓主有意實施今次虐貓行為。

受虐寵物貓探頭掙扎

片中見到該頭灰色寵物貓躺於日立洗衣機的滾筒中，惟女主人見狀不但沒有將牠抱起帶走，反而立即關上活門，然後按開關掣後啟動洗衣程序約12秒，該頭寵物貓見有異動受驚，大約八秒後一度欲跳起探頭欲離開，但女貓主未有罷休，大約4秒後才開門讓其逃脫，其後更拍片加音樂剪輯成抖音，放上個人社交媒體上自娛。

短片被外界曝光後，隨即引起大量批評聲音，網民一致直斥其行為涉及虐待動物，有網民留言稱：「我自己都有養貓，睇完真係覺得完全不能接受！」及「痴線仲覺得好好玩」，其後其個人照片及個人資料隨即被起底，留言「黑心有樣睇」，女貓主見眾怒難犯，隨即刪片及將IG改為私人狀態不對外公開避風頭。

有網民將女事主人肉起底，懷疑是2019年港姐冠軍黃嘉雯胞姊。《香港01》向黃嘉雯查詢事件真偽，她說：「我都係今朝早先知道呢件事，其實佢不嬲都好錫啲小動物，不過佢今次咁做的確唔啱同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」。

上月底英國有寵物貂誤入洗衣機內奇蹟生還。(Twitter圖片)

外國獸醫稱存活率低於1%

以往曾有不少動物誤入洗衣機內開動的個案，英國上月底便有一頭兩歲的寵物雪貂鑽進了主人的洗衣機，經歷100分鐘的清洗程序後，肺萎陷並有多處瘀傷，緊急將它送往醫院接受治療，事後竟奇蹟生還，當時負責獸醫稱一般動物走入洗衣機的存活機率低於1%，事件其後刊登於英國每日郵報。