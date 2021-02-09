調查指市民對港府好感維持負數　逾八成受訪者認為不宜取消限聚令

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-09 21:33

香港民意研究所在今日（9日）公布在1月進行的香港市民對各地政府及人民觀感的調查，顯示市民對於內地、香港政府的好感度較半年前佳，惟仍然未能擺脫負數，建議政府在使用強硬手段後，是時候取回香港人心。市民對於世界其他地區的好感度則大致下降。民研同時亦公布「疫後復常指數」，即使在現時疫情稍為緩和下，依舊有逾八成市民覺得未完全適合取消限聚令。

香港民意研究所今日（9日）公布在1月進行的香港市民對各地政府及人民觀感的調查，顯示香港市民對於內地、香港政府的好感度較半年前佳。（曾鳳婷攝）

香港民意研究所每半年進行一次關於香港市民對各地政府及人民好感度的調查，訪問分為提名及評分階段，以隨機抽樣電話訪問方式，分兩階段訪問了逾千名受訪者。在兩岸四地的觀感方面，受訪者對內地及香港政府的觀感變好，前者由去年的-26%上升至-9%，後者則由-39％上升至-34％，為近年來的新高，但整體依舊擺脫不了負數。對於台灣的好感淨值則由31％下跌至20％，對澳門政府的好感淨值在本次研究中的表現最佳，從25%大幅上升至46%，為2006年以來的新高。

此外，受訪者對於世界其他國家政府與人民的觀感，整體數字下跌，惟受訪者對全部國家的觀感仍高於香港政府。當中對於美國和英國政府的好感淨值更出現負數，前者由-13%下跌至-30%，後者由12%下跌至-3%。美國人民的好感度在調查中錄得最大跌幅，由去年的24％跌至2％。

香港民研副行政總裁鍾劍華認為-34％是一個失敗級水平的數字。他表示數據受當前形勢影響，中國和香港的表現均比較差。（曾鳳婷攝）

香港民研副行政總裁鍾劍華表示，調查結果反映香港市民對影響至關重大代表權力的機關都不太有信心，這次數據亦和以往特首和三司的民望一致，看來現時民意並未有因封區等防疫政策而改變。他認為-34％是一個失敗級水平的數字。他表示數據受當前形勢影響，中國和香港的表現均比較差。

鍾劍華表示，這次數據亦和以往特首和三司的民望一致，看來現時民意並未有因封區等防疫政策而改變。（資料圖片）

引述曾鈺成「軟的一手」言論 鍾劍華：值得政府參考

鍾劍華引述香港立法會前主席曾鈺成早前接受專訪時發表的言論：「中央政府對香港『硬的一手』已經做好並有成效，何時才會有『軟的一手』，去贏回香港人心、對一國兩制的衷心擁護？」，並認為言論值得政府參考。他表示，許多人覺得現時局面難以接受，政府使用強力打壓後，不少人開始對香港人的身份不再留戀，形成移民潮或是送子女到外國讀書。故他建議政府完成強硬的行動後，應是時候想辦法取回香港人心及對其的信服程度。

鍾劍華引述香港立法會前主席曾鈺成早前接受專訪時發表的言論，並認為言論值得政府參考。（資料圖片：羅君豪攝）

對於受訪者對其他地方政府觀感下降，鍾劍華則認為這是源於香港人對政治局面感覺負面，並普遍抱有失望情緒。以美國為例，他相信數據是和去年底美國大選爭議有關。而英國則與去年下半年提出支持香港的措施，但遲遲未有行動有關。他同時指出英國數據向來相對平穩，故需要將下一次的調查結果一併考慮，方可下定論。

對於受訪者對其他地方政府觀感下降，鍾劍華則認為這是源於香港人對政治局面感覺負面，並普遍抱有失望情緒。以美國為例，他相信數據是和去年底美國大選爭議有關。（路透社）

在「疫後復常指數」（涵蓋「疫後復工、復課、復聚及公共設施重開」指數）方面，調查在1月中旬至2月初以電郵接觸群組成員，並於網上完成調查，共訪問了4,408位香港市民。調查結果顯示，疫後復聚指數（PEGRI）只有15％，即有逾八成市民覺得未完全適合取消限聚令。