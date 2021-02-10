無家者過年｜組織辦一人盤菜團年飯兼加派物資　盼營造家的感覺

撰文： 陳康智 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-10 22:48

新冠疫情反覆，正當市民紛紛苦惱新年假期該如何在防疫措施下與親友聚首一堂之際，對一班無家者而言，能在新年吃到一頓團年飯卻彷似天方夜譚。 幸好，有義工組織一直關注無家者及低收入人士權益，分別於上月28日於飯堂舉辦團年飯活動，以及今日（10日）特地「切乳豬加餸」及加派物資過年，為街友們送上最溫暖的賀年祝福。

義工組織「露宿者行動委員會」由一群關心露宿者的人士在1985年創辦，一直為無收入者、低入息者及綜援人士提供平價甚至免費膳食。（余睿菁攝）

今日（10日）委員會特意「加餸」及加派物資，連同上月28日於中心舉辦的團年飯活動，為街友們送上賀年祝福。（余睿菁攝）

委員會總幹事雷慧蘭指，已登記的65歲以上長者用膳費用全免，綜援人士則每餐飯象徵式收費6元。（余睿菁攝）

委員會總幹事疫下仍辦新年活動：「冇屋企人，我地咪屋企人咯。」

露宿者行動委員會總幹事雷慧蘭表示，委員會於10多年前已開始為街友舉辦團年飯活動，以往均會到倫敦酒樓用膳，惟疫情下，今年只能在上月28日晚上在委員會飯堂團年。雷續指，團年飯活動旨在令參與的街友「有家嘅感覺」，因農曆新年家家戶戶均會過節，唯獨無家者大多均與家人失聯，過年期間，飯堂便屬於他們唯一可以聚首的地方，故希望活動能讓他們享用一頓豐富且愉快的晚餐，並祝福他們在新一年有新的開始，雷慧蘭對無家者如親人，「冇屋企人，我地咪屋企人咯。」

上月28日，委員會在飯堂舉辦團年飯活動。（露宿者行動委員會Facebook 圖片）

據「露宿者行動委員會」的Facebook 圖片所見，「團年飯」當晚的飯菜絶不馬虎，40名街友每人均獲發一人一盤菜，盤菜有鮑魚、切雞及海蝦等配料，令人垂涎欲滴。雷補充，當晚還有栗子豬骨湯、西蘭花炒排骨及有心人捐贈的燒肉提供，街友紛紛吃得大豎手指。

疫情影響下，今年的團年飯的事前準備工夫需更周詳，她與一班職員在活動前全部均已接受檢測，方安心舉辦活動，她於活動前亦有不斷勸喻街友需接受檢測。此外，街友亦需要4人一枱吃飯。

（余睿菁攝）

除了團年飯活動外，委員會今日亦有特地為街友的晚膳增設特別餸菜，包括乳豬及煎糕，務求令街友在過年前再次感受新年氣氛。另外，委員會亦一如過往，逢星期三到榕樹頭向無家者派發飯盒，以及特別的物資包，包括杯麵﹑白花油﹑清潔用品﹑香蕉及水。

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黃伯今年70多歲，由05年開始已是委員會飯堂的常客。縱使黃伯2年前已獲派在沙田的公屋，他每日仍會花4元車費來回住所與飯堂只為吃一餐飯，全因飯堂濃厚的人情味。（余睿菁攝）

街友16年來每日到飯堂吃飯：「係一日最高興嘅時間」

黃伯指，飯堂的食客很多均是相識十數載的好友，「大家坐埋一齊傾下計、見到其他健康（老臉孔）喺度」，「係一日最高興嘅時間」。而且，黃伯認為飯堂的職員均「冇架子」，並不會以歧視目光看待到訪的食客，久而久之，飯堂便成了無家者聚頭寒喧的避風港。黃伯又笑稱，有街友甚至成功獲派公屋後不願上樓，「寧願返嚟訓」，全因「自己對住四面牆好悶」，嘆道自己亦「唔經唔覺（在飯堂）食咗十幾年」。

黃伯提到飯堂的晚膳對紓緩他的經濟困境亦有很大幫助。（余睿菁攝）

由於黃伯已經70多歲，體力大不如前，故現時並沒有工作，相比住所附近25元一個的飯盒，或在家中煮食的水費媒氣費，在飯堂用膳可謂「慳返好多」。

提到委員會每年均會舉辦的團年飯活動，黃伯則立刻表示今年因疫情關係，未能到酒樓吃飯，「冇往年咁高興」，惟黃伯仍十分感激飯堂盡力營造新年氣氛，能與街友一同吃飯過年，互相關心已非常高興，亦稱「冇理由要求（膳食）、「有咩食咩」。

嚴伯4年多前開始在飯堂吃飯，他於年前獲派在藍田的公屋，擺脫劏房生活。（余睿菁攝）

提到上月28日的團年飯，嚴伯稱讃飯菜「特色啲幾好」，「有得食個個都開心」。惟疫情下，嚴伯慨嘆生活苦悶，「邊度都唔去得」，新年亦只打算在藍田閒逛和在家中看電視，盼政府或機構能在疫下有更多讓他們「出下聲、講多兩句野」的機會，同時希望疫情早日完結。



義工組織「露宿者行動委員會」由一群關心露宿者的人士在1985年創辦，一直為無收入者、低入息者及綜援人士提供平價甚至免費膳食。已登記的65歲以上長者用膳費用全免，綜援人士則每餐飯象徵式收費6元。