將軍澳跨灣「雙拱鋼橋」海路抵港　區議員：兩星期內與橋面組裝

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-16 16:47

全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的將軍澳跨灣大橋，其中長度接近3架波音747珍寶客機的中央部分「雙拱鋼橋」，今日(16日)經船隻由上海駛進藍塘海峽，一直跟進工程進度的西貢區議肙方國珊，指主橋身有待兩星期內與橋面進行最後的組裝接合工序，冀趕及原定進度，2022年前完工，以紓緩日出康城一帶上下班高峰期經常「塞爆」的路況。

方國珊今日(16日)在其個人facebook上載數張照片，顯示跨灣大橋的中央部分「雙拱鋼橋」，由平底躉船經船隻牽引下，今日沿藍塘海峽駛進將軍澳對開海面，有待稍後進行橋面組裝工作。

西貢區議員方國珊補充，據她所知，海上高架橋工程已完成大約八成工序，目前最重要的中央部分「雙拱鋼橋」亦經海路運進將軍澳灣，會於兩星期內進行前期接駁的評估工作，待水漲至合適時間，雙拱鋼橋主體便經平底躉船移進大橋留出的空位，與12個橋躉支撐的橋面連成水平線之際，工程人員立刻進行組件接駁燒焊、安裝鋼索等工程，她會繼續關注事件，再向居民及外界匯報。

全港首條設同時設行車道、行人路、單車徑的海上高架橋

資料顯示，跨灣大橋的雙拱鋼橋主體，長度接近3架波音747珍寶客機（200米），重量和50架客機相若（10,000公噸），方式採用預製方式建造，在上海南通經過一年半的生產及裝嵌，雙拱鋼橋稍後將安裝在將軍澳灣的橋墩上，成爲全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋，同時是本港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。