新油麻地圖書館周五啟用　特設尼泊爾語報紙雜誌便利少數族裔

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-17 17:02

疫情近日放緩，政府宣佈放寬社交距離措施，明日（18日）起容許部分處所恢復有限度運作，其中香港中央圖書館、6間主要圖書館及31間分區圖書館將於本周五（19日）局部重開，而新油麻地公共圖書館亦會於當日正式啟用。有當區區議員參觀過後,形容新館面積比舊館大增逾千平方米，而且報刊閱覽室特設尼泊爾語的報紙雜誌，方便少數族裔閱讀。

位於上海街251號地下A座一至三樓的新油麻地圖書館將於周五（19日）正式啟用。（朱子洛facebook圖片）

原位處於油麻地停車場大樓地下及閣樓的圖書館，隨着大樓需被拆卸，於去年12月28日遷到上海街251號地下A座一至三樓，並開始提供還書箱服務。油尖旺區議員朱子洛今日（17日）表示，受康文署邀請參觀新館，指新館面積由舊館的1,280平方米大增至2,300平方米，並新增電腦資訊中心、咖啡閣等設施，更特別增設油尖旺區文化及歷史資源角，介紹區內的文化歷史。

新館面積由舊館的1,280平方米大增至2,300平方米。（朱子洛facebook圖片）

朱子洛亦提到，成人及兒童圖書館將於19日正式啟用，但報刊閱覽室、學生自修室、電腦設施及租用設施等會繼續暫停開放。新館藏書量達14萬，其中成人圖書館有7萬多本館藏，兒童圖書館則有3萬多本館藏，其餘書籍收藏於書庫。當中有3萬多本書是由舊館遷移至新館，其他則為新購書籍。他又指，報刊閱覽室亦特別為少數族裔提供尼泊爾語的報紙雜誌。

+ 7 + 7 + 7

朱子洛指，新油麻地圖書館當初是以臨時性質重置，但重置後不少聲音都希望新館能成為永久圖書館。現時康文署及中九龍幹線團隊均屬意保留新館，但規劃的決定權仍在規劃署及市建局的油旺重建研究團隊手上，能否成為永久圖書館尚待研究結果公佈。

由於疫情所限，新館只提供特別開放時間，星期一至六由下午1時至4時30分、下午5時至8時；星期日及公眾假期由上午9時至下午12時30分、下午1時至5時。