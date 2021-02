旺角商場、港鐵站成高危偷拍黑點　透明圍欄扶手電梯易走光

撰文: 區禮城 最後更新日期: 2021-02-20 22:14

偷拍案件過往時有發生,有關注婦女團體走訪區內30個公共空間及社區設施,包括購物商場、鐵路車站、康樂設施及行人天橋等,發現多個容易成為偷拍狂徒目標的黑點,當中有旺角商場經視察後被評為設計最差,其透明玻璃設計圍欄及扶手電梯增加女性走光風險,旺角站月台座位及幕門亦是高危位置,團體建議政府制定全面政策措施保障女性免受偷拍的威脅,並可考慮成立跨區工作小組檢討。

關注婦女性暴力協會與油尖旺區議會婦女事務工作小組合辦一項有關油尖旺區偷拍問題及應對方法的研究,邀請共9位女性觀察員,考察區內30個不同的公共空間及社區設施,包括購物商場、鐵路車站、康樂設施及行人天橋,並逐一作出評分,今日(20日)公佈報告,評分最差的設施是旺角商場T.O.P This is Our Place,偷拍評分為4.22分(5分為非常擔憂),考察員認為偷拍者主要透過玻璃圍欄/幕牆偷拍女性裙底,達4.56分(5分為非常可能),其次是在上層偷拍下層女性胸部(4.44分)。扶手電梯亦是偷拍的重災區,包括偷拍坐或站在扶手電梯旁的女性胸部(4.22分)及偷拍在使用扶手電梯的女性(4.11分)。

其次有機會成為容易偷拍的黑點為奧海城二期/三期,擔憂評分高達4.17分,主要因為其中庭範圍空曠、扶手電梯兩側大都呈全透明狀態,以及反光地板及鏡面等設計,容易被偷拍狂有機可乘。

玻璃圍欄、通透扶手梯易成走光黑點

車站方面以旺角站最高危,擔憂程度達3.67分,女性觀察員指旺角站作為港鐵其中一個主要轉車站,設有兩層月台,其中扶手電梯及樓梯形成的半開放空間為偷拍者製造不少有高低差位置,加上大堂及月台人來人往,偷拍者獲較好的掩護。觀察員亦發現一些新建的玻璃圍欄磨砂貼紙效果不佳,偷拍者仍能透過玻璃圍欄拍到扶手電梯使用者的胸口。另外,對比其他港鐵車站,考察員反映旺角站的樓梯較斜,包括月台及出入口的樓梯,容易製造走光黑點。另外,部分月台座位正對著月台幕門,中間間距較短,能透過幕看清裙底反射,偷拍者不需正對著被偷拍者亦可進行偷拍。

專家建議成立跨區工作小組促進友善社區

關注婦女性暴力協會研究主任邱志衡博士指出,高危偷拍黑點散佈區內各處、牽涉不同種類的社區設施,而其中以購物商場及鐵路車站的情況最令人關注。有參與者指出商場以透明玻璃設計圍欄及扶手電梯會增加女性的走光風險,而以昏暗顏色作為整個場所的主色調亦令女性較難察覺偷拍者,加上商場內其他設施配置的問題,遂大大增加了女性在場內遭受偷拍的風險。

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容女士建議政府制定全面的政策措施保障女性免受偷拍問題的威脅,包括訂立有關的設施建築指引及推行女性安全審計的工作及加快落實法例上的改革等,而區議會亦應持續發揮監察及督導的角色。油尖旺區議會婦女事務工作小組委員暨活動召集人胡穗珊議員表示希望區議會日後可以撥款支持更多有關教育工作,敦促政府及交通事務委員會作出跟進及改善工作,並可考慮成立跨區工作小組促進全港性別友善環境社區。