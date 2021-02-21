撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-21 20:04

香港推行玻璃回收多時，回收量卻未如理想。根據環保署公布的「香港固體廢物監察報告」（2019）顯示，現時香港每日共有253公噸的玻璃棄於堆填區，佔整體都市廢物的2.3%，惟每日回收量只有約55公噸。有民間組織在南區設立三個社區回收點，持續固定擺街站以及舉行不同活動，推廣玻璃回收理念。此外，他們建議政府應就玻璃回收提供誘因，反思現時外判制度下的質素及管理，普及社區玻璃回收。

民間組織「南地球」一直以南區作主要服務對象，在義工團隊幫助下，在社區進行和推動玻璃回收，亦開始在南區設立社區回收點，供市民使用。南地球在南區進行回收工作前，曾服務灣仔一帶，當時也略見成效。南地球秘書April憶述當初來到南區進行玻璃回收，源於南區區議會的一次邀請，有時任區議員察覺市民有回收需要，主動聯絡南地球，建議他們在利東華貴商場建立社區回收站，便利街坊。

社區回收站在華貴商場試行成功後，2014年組織便和區議會合辦，在南區的社區回收站亦隨之陸續出現。高峰時曾有12個社區回收站和11個屋苑／學校回收點，供附近市民使用。但隨着環保署在2018年接收「玻璃再生璀璨」項目下的港島九龍新界玻璃回收網絡和終止項目的資助。南地球的資助也因此縮減，轉向尋找民間資源補助。最終，南地球承接南區三個社區回收站，包括香港仔南寧街（香港仔街市外）、鴨脷洲洪聖街（鴨脷洲街市外）和利東商場1期2樓，繼續推動玻璃回收的理念。

組織堅持擺街站 以行動感染市民

April和義工會在每個月第三個星期六，便會在玻璃回收箱前設置街站，呼籲市民參與玻璃回收，亦會有以物易物活動予回收玻璃的市民，例如換取杯子作禮物。擺街站期間，不時有市民主動向April查詢回收玻璃事宜，「我哋會堅持擺街站，因為喺一個社區耐咗，就會認識到一班人，開始認得同交流，呢啲都係一種能量」。她亦相信，從街站入手，能直接起示範作用，除了用行動感染到別人外，亦能拉近人與人距離。

當中，位於香港仔南寧街（香港仔街市外）的回收站最為受歡迎，當三個回收箱爆滿時，有多於500公斤的玻璃瓶。April解釋，因位置貼近民居，加上附近街市人流多，市民普遍喜歡在就手位置進行回收，「去買餸之前，可以順手放底啲玻璃樽」。新年前，南寧街的回收箱才剛清好，訪問當日是初四（15日），已有一個箱半滿，另外兩個箱亦有不少收穫。

新年前，南寧街的回收箱才剛清好，訪問當日是初四（15日），已有一個箱半滿，另外兩個箱亦有不少收穫。（曾鳳婷攝）

社區回收量每月達1公噸 玻璃回收可變環保磚

根據南地球提供數據，三個社區回收站在2020年9月至2021年1月間，每月平均收到1.062公噸，即3,636.288個玻璃瓶。1公噸看似不多，但僅僅是三個社區回收站，共7個回收箱在一個月的成績。南區的玻璃回收活躍，南地球會把所有收到的玻璃瓶運到屯門龍鼓灘工場，把它們製成環保磚，給這些玻璃二次人生。

強化玻璃、含有化學物質及雜質玻璃不能回收

儘管如此，玻璃回收之路亦不容易，因為仍有不少市民不知要如何正確地回收玻璃。April表示，她曾見到市民因害怕玻璃放到箱內會打破，所以選擇把瓶放到回收箱附近。「其實放喺旁邊仲危險，市民可以放心放落去，唔使驚會碎，回收後都會打碎啲玻璃嚟整環保磚」。另外，不少市民也不知道燈泡和燈管等，因為有強化、含有化學物質和雜質的玻璃而不能回收。April每次檢查後，也會把不能回收的物件取出，和能回收的玻璃作分隔。她提醒，除了玻璃外，其他的物品亦不應放到回收箱內。市民應先清除非玻璃的塑膠、軟木塞和包裝紙等。

外判制度存問題 政府應加強管理

原來，政府把回收工作全數外判也是一大問題。April解釋，她過往曾到啤酒節協助回收工作，竟目睹外判清潔工人打算把大量玻璃瓶直接棄置，並沒有把它們拿去回收，令April意識到實施外判制度下，清潔工人其實沒有回收意識。她指出，在2018年，環保署接收「玻璃再生璀璨」項目下的玻璃回收點後，便以投標制讓外判接管，惟回收情況卻不太理想。

April曾目睹外判清潔工人打算把大量玻璃瓶直接棄置，認為外判的清潔工人欠缺回收意識，亦顯示在外判制下的弊端。（南地球提供圖片）

她指出，外判制度令玻璃回收由大型外判商主導，間接失去部分回收機會，「將回收分包出去，好多外判都只會着重有冇達到個回收量，唔會理過程」。投標制以價低者得，低價隨之會帶來不少質素問題。政府在管理外判商方面亦有待改善，她稱過往曾向食環署申請把回收箱放在其轄下的熟食中心內，方便食肆把玻璃瓶放在箱中，雖然食環署接受申請，但回收箱卻未有放在熟食中心內，反而被置在地下的垃圾站。事後她和食環署積極溝通，但由於該位置由外判商管理，外判商不太合作，令回收箱的運作不順利，直接影響該位置的回收量。

組織籲政府提供誘因 推動社區回收玻璃普及化

April提到，現時回收玻璃依賴市民自發，缺乏誘因下，難以令在社區普及。她建議政府仿效商場回收膠樽和牛奶公司回收玻璃瓶後回贈的做法，「如果商場有回收位同回收完可以有啲回饋嘅，相信好多市民會願意去做」，有助推動回收玻璃在社區普及化。