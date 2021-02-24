預算案2021｜創業婦女受惠持續進修基金資助　促撥款加強托兒服務

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-24 00:00

財政司司長陳茂波今日（24日）公佈《財政預算案》，但早前已透露預算案「加糖」有困難，並指出要「睇餸食飯」，不少市民認定派錢無望。過往的預算案曾提出針對幫助婦女的措施，例如鄰里支援幼兒照顧計劃（社區保姆托兒服務），惟在疫情下，這些服務一度暫停，令作為照顧者的婦女壓力上升。另一方面，有創業婦女表示，對今年預算案已無期望，不會強求有什麼新政策，只希望能延續上年度的措施，不要削減現有資源。

持續進修基金助婦女增值自己

育有兩名子女、39歲的Connie在2019年開始創業，經營以曲奇為主的烘焙食品網店。她曾受惠於2019年《財政預算案》的持續進修基金，資助額由1萬提升至2萬。她指創業後發現自己有不少地方需要學習，但坊間進修課程需要支付一定的費用，對家庭主婦來說，是一個額外的支出，「以往嗰一萬，我喺求學時期就已經用咗，之後多咗一萬，我就去報咗啲電腦短期課程，去學點用photoshop同illustrator」。

符合資格申請持續進修基金資助，Connie便放膽去上課程，更在課程完結後取回約四成的課程費用，助她節省數千元。她把所學知識用於創業工作上，如自行設計產品包裝和食物圖案。她指現時不少婦女都十分好學，渴望進修，但礙於時間多大用於照顧家庭，難以就讀全日制和兼讀課程，希望政府能針對婦女需要，推出更多短期、以網上及遙距的課程，讓他們能在較靈活的時間上課。在照顧家庭同時，亦有增值自己的機會。

社區保姆托兒服務對婦女幫助大 促政府多加宣傳

對於上個財政年度所提出的鄰里支援幼兒照顧計劃（社區保姆托兒服務），Connie則認為這對婦女十分有幫助。尤其在疫下，小朋友留在家中上課，婦女花在照顧子女的時間變多，以往送子女上課後仍有一段空閒放鬆時間，但現時要「24小時on call」，「真係抽身唔到，可能連去買個餸，同去個銀行整嘢嘅時間都冇，完全無自己放鬆嘅時間」。

過往兩屆財政預算案都有撥款加強社區保姆的托兒服務，惟Connie對服務的實際詳情一無所知。她認為政府應好好宣傳，善用現有資源，讓市民知道服務的更多詳情，例如如何申請等。她表示，如果婦女能善用服務，能暫時找到人幫忙照顧孩子，騰出時間可作休息放鬆。

翻查資料，在過往兩屆財政年度中，政府均有撥款讓營辦機構增加人手，加強培訓社區保姆。在網上搜尋「鄰里支援幼兒照顧計劃」也能找到提供服務的18間社福機構，服務主要提供9歲或以下的兒童托管服務，每間機構的收費和服務時間不一，但當中的資料未有整合，社會褔利署的網站只有提供服務機構名稱和地址，如想了解更多，便要自行到網上搜尋相關機構。

疫下學校一度停課，原有的課外活動也停止多時。家長需要額外去找不同的課外活動供子女參與。受疫情影響下，不少家長的收入銳減，甚至面臨失業，難以負擔這些課外活動的支出。Connie認為小朋友的教育至為重要，若因經濟因素而停止學習為十分可惜，希望政府能為這些家庭提供一些資助，讓孩子能繼續學習。