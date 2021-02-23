古物消失｜聖保祿修院外棉花路T字形路牌疑被盜惹關注

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-23 18:16

路牌都偷？近日有市民發現位於銅鑼灣的聖保祿修院外的一塊「棉花路T字路牌」突然消失，懷疑被人偷去。灣仔區區議員楊雪盈亦有關注事件，由於本港的T字形路牌隨着舊式建築物被拆去，現時已買少見少，事件引起大批網民及保育團體關注。香港01正就事件向聖保祿修院及路政署查詢。

聖保祿修院外一塊「棉花路T字路牌」近日突然消失，引起街坊及區議員關注。（黃偉民攝）

被列為二級歷史建築的聖保祿修院外，一塊「棉花路T字路牌」近日突然消失，引起街坊及區議員關注。灣仔區議員楊雪盈在Facebook專頁發帖，表示正向院方及路政署了解事件，以及努力追尋路牌下落，不少網民留言形容該路牌如「古物」，亦指該區仍有數個T字形路牌，應好好保育。專門研究路牌的民間組織道路研究社亦表示，最近得悉「棉花路T字路牌」不翼而飛，同樣關注事件。

棉花路T字形路牌歷史悠久。(香港慢遊 Ramble In Hong Kong facebook圖片)

T字形路牌歷史悠久，翻查資料，T字形路牌早於1930至1960年代已出現，中英文名街名框在一起，中文字由右至左書寫，政府則在六、七十年代才開始逐步更新為長方型路牌。路政署在2014年指，全港T字形路牌僅餘約80個，主要集中在灣仔區及深水埗區的舊式建築物外牆上。

棉花路T字路牌目前下落不明，過往本港亦曾發生路牌盜竊案。2005年，3名男子組成「偷路牌黨」，沿鰂魚涌英皇道5個地點偷去共29塊路牌及地盤工具，被控盜竊等八項罪名。2010年5月，有賊人將新界北區的修路地盤及道路上各式政府路牌及交通指示牌，當成廢鐵變賣，而回收場竟未有查核來源照單全收，最終有兩名涉案的回收場東主被捕，警方亦以涉嫌處理贓物再拘捕在其他回收場工作的6名男子。