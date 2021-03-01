母子關係形同世代矛盾　越中產關係越差

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-01 21:48

疫情及社會運動的雙向影響下，家庭親子關係會因世代矛盾，處於風高浪急的狀況。有婦女團體去年就香港婦女家庭親子關係完成一項問卷調查，結果發現逾2成受訪者認為家庭關係變差，而且越中產的家庭，關係相對越差。機構期望政府應透過不同措施，全面支援不同層面的巿民，當中包括全民打疫苗，盡快清零重拾經濟動力。

調查在去年11月至12月間進行，有541名香港已婚女性（不包括外籍家庭傭工）接受訪問，結果顯示24％受訪婦女認為家庭關係「不太好」和「惡劣」，當中越趨向中產市民的家庭和諧度越低，關係亦較差。家庭每月總收入一萬元以下的受訪婦女群組中，當中有24.4%同家庭關係不佳，但家庭每月總收入達到15萬以上的受訪婦女，認為親子關係不佳的百份比高達36.4%，顯示母子關係與收入不成正比。

除受子女問題困擾外，在疫情的影響下，財政亦成為困擾家庭關係的主要因素。調查指出有40％受訪婦女面對家庭成員失業困境，當中家庭收入少於3萬元的基層婦女，超過一半有家庭成員失業，構成重大財政壓力。

港區婦聯代表聯誼會委託駿盈數碼有限公司民意調查中心在去年香港婦女就香港婦女家庭親子關係作出問卷調查。（曾鳳婷攝）

港區婦聯代表聯誼會表示，近兩年在社會動盪和疫情影響下，經濟下行，令不少家庭的價值觀受衝擊，加上中產家庭屬於「夾心階層」，在未能享受政府津貼、房屋及醫療政策下，同時要面對親子關係，顯得更為困擾，認為政府在照顧基層同時，亦不要忽略中產「夾心階層」。

團體又指近來社會價值觀的轉變，與過去兩年的社會運動有關，讓子女和父母在這些事情上因理念不同，發生衝突，從而影響雙方關係。

港區婦聯代表聯誼會提倡政府加強學校道德教育，如讓學生學習中華傳統文化教育，了解要在任何情況下要尊重父母，減少雙方衝突。 （資料圖片）

就此，港區婦聯代表聯誼會認為疫情是影響家庭成員失業原因，必須先清零才能復興各行各業，建議全港市民打疫苗及政府應加快檢測速度及提供更多檢測的地方。針對中產家庭的處境，團體希望政府能在民生和福利政策多照顧中產，又提倡政府加強學校道德教育，讓學生學習中華傳統文化教育，了解要在任何情況下要尊重父母，減少雙方衝突。