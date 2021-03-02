油尖旺湧現多個非法棄置廢料黑點　區議員：權責歸不同部門難執法

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-02 17:30

政府一直未能就非法棄置建築廢料及垃圾問題採取根治手法，當中油尖旺更是重中之重。有區議員發現有建築工人仍然隨地棄置建築廢料於被指明垃圾黑點，但食環署礙於職權所限未法執法，令問題難以解決，促請環保署成立責小組進行調查，嚴厲執法。環保署回覆指已在區內安裝11 監察攝錄系統，並會加強巡查及檢控。

油尖旺大南區議員李國權在提交區議會的文件中指出，非法棄置廢物的情況常見於大南街白楊街街口、界限街詩歌舞街休憩花園對出行人路、界限行大南街街口、橡樹街埃華街口、福全街埃華街松樹街口交界和福全街槐樹街口等六個太子及大角咀衞生黑點。他曾在這些地方中發現有建築工人將建築廢料隨地棄置於上址後離去。

食環署：非法建築廢料棄置問題涉及多個部門

他指出，過往一年和食環署積極溝通及協調，但食環署無法就建築廢料執法和檢控，難以解決問題。就此，他建議環保署針對棄置建築廢料問題，成專責小組進行調查，並嚴厲執法檢控棄置慣犯。他提出環保署能與區議會建立違法棄置黑點名單，以提高巡查及檢控力度。

食環署回應議員提問時表示，非法建築廢料棄置問題屬街道管理問題，涉及多個政府部門的工作範圍。署方根據《公眾衞生及市政條例》（第 132 章）的相關條例，按實際情況向非法棄置垃圾人士採取執法行動。過往一年在旺角區內針對情況發出共 4,515 張定額罰款通知書。

對於非法傾倒廢物（包括建築廢料）的管制及執法工作，食環署則指出是由環保署根據相關法例處理，並會和其他相關部門合作，視乎情況和地點通知路政署、地政總署及環保署處理。

食環署表示，過往一年在旺角區內針對情況發出共 4,515 張定額罰款通知書。(圖片來源：政府新聞網）

環保署：已在區內安裝11 監察攝錄系統

環保署則指出，對非法建築廢料棄置問題十分重視。過往，在區內先後在區內安裝了 11 部監察攝錄系統以助執法，在過去一年進行了超過 1200 次相關的巡查及伏擊行動，成功檢控 6 宗個案。

署方在收到有關非法棄置建築廢物的投訴後，會派員到涉事地調查。在現場截獲非法擺放建築廢物的人士，向違例人士發出定額罰款通知書或以傳票檢控，並要求他們將把建築廢物移走及合法棄置。若未能在現場截獲非法擺放建築廢物人士，署方會考慮派員進行跟進調查及伏擊行動，以打擊非法傾倒建築廢物的行為，或在現場完成蒐證後，通知相關部門安排清理非法擺放的建築廢物。

此外，為了加強執法力度，環保署已額外成立 4 隊共 16 名人員的專責執法小隊，主動巡邏各區廢物棄置的情況及專責處理相關投訴，以助加快搜證及安排相關政府部門進行清理工作。