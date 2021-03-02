荃灣屋苑化身「Staycation」民宿　區議員：旅客中招累全幢封區

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-02 19:03

新冠肺炎疫情下無法外遊，因而衍生「staycation」本地旅宿模式，有區議員指近月發現有荃灣西單位疑變身民宿出租，既會帶來保安隱患，亦有居民擔心一旦有外人入住後確診感染，累及全幢屋苑封區接受強制檢測，而民政事務總署亦只能單向依靠有人投訴後才能執法，無法杜絕無牌經營旅館問題，促請有關部門正視。

荃灣區議員易承聰表示，只要在出租旅館民宿網站「airbnb」搜尋荃灣西鐵站字眼，便會發現多個出租公寓的帖子，部分公寓主人標註「屋苑下面是大公園和海旁，風景幽美。鄰近如心海景酒店和港鐵荃灣西站。」或「全新舒適三睡房、海景、雙露台、3BR/seaview 近西鐵站」等描述，經比對室內配套或傢俬款式，他發現與區內多個大型屋苑如柏傲灣、海之戀及海濱花園單位極為相像，懷疑有人利用自購單位出租作民宿用途牟利。

他指出，相關出租公寓情況與 「staycation」模式流行有關，但不少居民擔心民宿引入外來旅客進入屋苑，有可能出現保安漏洞問題，若有外區居民入住後確診新冠肺炎，將導致屋苑群組大爆發，屆時政府有可能實施局部封區，封閉全個屋苑或個別大廈，強制居民接受病毒檢測，無辜累及屋苑居民，人人自危，而相關出租單位亦涉嫌違反《旅館業條例》中「旅館」的定義，屬於無牌出租公寓。

他引述民政事務總署牌照處的回應指，荃灣去年共接獲七宗懷疑無牌賓館或旅館的投訴，當中兩宗涉及透過網上平台出租懷疑無牌處所，但未有透露有否成功檢控。他質疑民政部門完全依靠投訴辦事，「有人投訴先可以踢一腳，郁一郁。」認為須正視監管問題，短期應加派人手在網上巡查有可能違規處所，放蛇調查執法，長遠研究及討論調整 《旅館業條例》，容許經公眾諮詢後試點推行民宿，從而推廣本港旅遊業，但必須在疫情後階段，先討論及確立相關準則後，再作執行，避免民居單位湧現野貓式出租公寓。

民政事務總署書面回應議員提問指，牌照處一直致力透過加強執法、擴大情報報網及增加阻嚇等多管齊下方式，打擊及掃蕩無牌經營酒店或賓館，一般而言，處方接獲相關舉報後，會在八個工作天內進行巡查，並視乎每宗個案的具體情況，採取最適當和最有效方法跟進調查，蒐集證據，當中包括在辦公時間及非辦公時間進行突擊行動，並在必要時喬裝顧客方式搜證，甚至向法院申請搜查令進入可疑處所。 《旅館業條例》作出修訂及於去年12月生效，引進嚴格法律責任罪行，如有證據證明有關處所用作無牌酒店或賓館，其擁有人及租客即負上刑責，法例亦賦予旅館業監督向法院申請搜查令，讓執法人員在需要時使用合理武力進入任何可疑處所視察或搜證。