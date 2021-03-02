區議會通過研究九龍城重建原區安置　批市建局將居民「貪心化」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-02 20:08

自市建局於2019年2月公布展開位於九龍城啟德道／沙浦道的重建項目，不少居民都表示希望日後遷回區內繼續安居，一班街坊⾃發組成九⿓城重建關注組，並向市建局和各個政府部門提出「原址原大安置方案」，惟被市建局以成本問題所拒。今日（2日）九龍城區議會舉行的會議中，區議員一致通過要求研究九⿓城重建原區安置⽅案動議，但市建局方面未有派員出席。

巿建局與關注組計算開支成本差異大

九⿓城重建關注組的街坊早年在專業⼈⼠協助下後，提出「九⿓城重建原區安置⽅案」，希望當局透過「換地」形式，讓居民和各行各業可原區安置或復業，並保持「小泰國」的地區特色和社區網絡；此外亦提出了「原址原大」方案，要求原區安置一個與原址面積相若單位予住戶，並提供過渡期租金津貼、遷回新居津貼、管理費津貼及補地價津貼等。

今日（2日）舉行的九龍城區議會轄下房屋及發展規劃委員會關注市區重建工作小組會議中，一班關注組的街坊指出，居民給予市建局的「原址原大」方案中清楚列明開支成本計算約為$15,000/平方呎(包括補地價及停車場)，但市建局回覆書計算出來的開支成本為$33,640/平方呎(不包括補地價及停車場)。關注市區重建工作小組主席、九龍城區議員馬希鵬表示，市建局計算的開支成本中，增加了一筆以同區新樓市價單位計算的$22500/呎。馬質疑，該筆開支理應為日後市建局可獲的利潤，為何反而將之計入成本，批評市建局利用語言偽術將居民塑造成貪心的形象。由於市建局未有派代表出席會議，未能回應事件。

會議期間播放短片，闡述一班九龍城居民希望能留在同區、住在相同面積單位的訴求，同時希望能保留區內「小泰國」、「小潮洲」特色。馬希鵬其後動議要求研究九⿓城重建原區安置⽅案，由區議員黎廣偉和郭天⽴和議，會上一致通過支持相關的動議文件。